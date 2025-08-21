元乃木坂46・北野日奈子＆鈴木絢音＆阪口珠美の3ショットに反響！『口ほどにもないKISS』フロント勢揃い | RBB TODAY

21日までに乃木坂46元メンバーの北野日奈子、鈴木絢音、阪口珠美がそれぞれの公式SNSを更新し、3ショット写真を公開した。

グループ在籍当時、北野と鈴木は2期生の同期、阪口は3期生として活動。3人はいずれも、乃木坂46のアンダーメンバーによる楽曲『口ほどにもないKISS』でフロントを務めた。

この日、鈴木は「北野日奈子ちゃん、阪口珠美ちゃんとディナーしてきました」と、3人で夜ごはんに出かけたことを報告。阪口は「大好きなお姉さまとのディナーに。日奈子ちゃんに撮ってもらっているところをあやねさんに撮ってもらいました」と投稿写真について説明し、「優しくお話聞いてくれていつも本当にありがとうございます。」と2人への感謝の気持ちをつづっている。

北野は「3人で夜ごはんだなんてはじめてかな？今日もまた落ち着く3人でした」とコメント。続けて「いつか3人でどこか旅行行きたいねっ きっと旅行に向けて一番しっかりしてるのはたまちゃん 現地で頼りになる絢音ちゃん わたしは本当に本当にピンチになった時にきっとなにか発揮するはず笑笑」と、旅行時の役割分担を想像して綴り、最後には「いつもありがとう 口ほどにもないKISSきいてねっ」と楽曲にも言及した。

この投稿には「３人とも可愛いよ～」「口ほどにもないKISSのフロント勢揃いでエモい！」「かわいいかわいいかわいいです！」など、仲睦まじい3人の様子にコメントが寄せられた。

※北野日奈子が投稿した3SHOT投稿（公式インスタグラムより）

※鈴木絢音が投稿した3SHOT投稿（公式インスタグラムより）

※阪口珠美が投稿した3SHOT投稿（公式インスタグラムより）