すみっコたちと正月をお祝い！「すみっコぐらし」おせちが25日から予約受付開始！ | RBB TODAY

ベルメゾンネットより「おせち・三段重『すみっコぐらし』」が8月25日正午から予約販売を開始する。

おせち・三段重「すみっコぐらし」©2025 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

一の重は和のお祝い重として「しろくま」の蒸しパンと、みにっコがデザインされた三色団子が入る。二の重は和の味わい重で「ぺんぎん？」や「とんかつ」の蒸しパンを配置。三の重はお子さま重として「ねこ」と「とかげ」の蒸しパンに加え、ハンバーグにのせたチーズやかぼちゃコロッケにもすみっコぐらしのキャラクターがプリントされている。

同商品は販売価格23,900円（税込）で、8月25日から9月30日までの期間限定で5%割引の早期割引キャンペーンを実施する。賞味期限は冷凍で2026年1月31日まで。

おせち・三段重「すみっコぐらし」©2025 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

重箱サイズは約22×11.5×14（高さ）cmで国内製造。セット内容は冷凍おせち1セット（3人前）、卓上カレンダー1セット、祝い箸5膳、あいさつ状1枚が含まれる。

重箱©2025 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

祝い箸（5膳）©2025 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

＜一の重＞ 和のお祝い重

「しろくま」のじょうよ饅頭と、みにっコがデザインされた三色団子入り☆

＜三の重＞ お子さま重

じょうよ饅頭「ねこ」©2025 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

また、付属の卓上カレンダーはミニポストカードや絵合わせカードとしても使用可能で、1年を通して楽しめる仕様だ。

卓上カレンダーは使用後ミニポストカードとして使える。

絵合わせカードとしても楽しめる。

さらに、SNSハッシュタグキャンペーンも予告されており、2025年12月29日から2026年1月10日まで実施予定。X（旧Twitter）またはInstagramでベルメゾン公式アカウントをフォローし、購入したキャラクターおせちの写真を「#ベルメゾンのキャラおせち」のハッシュタグを付けて投稿した人の中から、抽選で10名に「ベルメゾンお買い物券5000円分」をプレゼントされる。