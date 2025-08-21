 スモーキーな旨辛味がクセになる！バーガーキング、大人気シリーズ“ビックマウス”より新作2種が明日登場 | RBB TODAY
スモーキーな旨辛味がクセになる！バーガーキング、大人気シリーズ“ビックマウス”より新作2種が明日登場

　バーガーキングは8月22日から、人気シリーズ「ビッグマウス」の新作として「ダブルビーフ ビッグマウスインフェルノバーガー」と「チキン&ビーフ ビッグマウスインフェルノバーガー」の2商品を期間限定で発売する。

　両商品の最大の特徴は「燻製辛口ガーリックフレーク」の使用だ。直火焼きの100%ビーフパティと組み合わせることで、香ばしくスモーキーな肉の旨味とクセになるスパイシーな味わいを両立している。

　「ダブルビーフ ビッグマウスインフェルノバーガー」は、直火焼き100%ビーフパティ2枚とスモーキーなベーコン4枚、コクのあるチェダーチーズ4枚を重ねた構成。唐辛子の辛味とニンニクの旨味、豆板醤の隠し味をプラスした「特製スパイシーソース」に、さらに「燻製辛口ガーリックフレーク」で仕上がっている。

　一方「チキン&ビーフ ビッグマウスインフェルノバーガー」は、直火焼き100%ビーフパティと、鶏むね一枚肉を使用した新開発チキンパティを使用。ヒッコリーのスモーキーな香りと7種類のスパイスを使った新開発チキンパティを、コク深く渋みのあるスモーキーな「ブルズアイ BBQソース」とクリーミーな特製チーズソース、そして「燻製辛口ガーリックフレーク」で仕上げている。

　価格は「ダブルビーフ ビッグマウスインフェルノバーガー」が単品990円、セット1490円。「チキン&ビーフ ビッグマウスインフェルノバーガー」が単品890円、セット1390円となっている。


《村上弥生》

