ミスド、秋の新作“いもくり”ドーナツ5種類登場！8月27日より期間限定発売 | RBB TODAY

 ミスド、秋の新作"いもくり"ドーナツ5種類登場！8月27日より期間限定発売
ミスド、秋の新作“いもくり”ドーナツ5種類登場！8月27日より期間限定発売

　ミスタードーナツは、8月27日から「秋のいもくり推しド合戦」をテーマに、「さつまいもド」3種と「くりド」2種を期間限定で発売する。

ミスタードーナツ『秋のいもくり推しド合戦』

　今回発売される「さつまいもド」は、ドーナツ生地に1.3%のさつまいも粉末を使用し、しっとり&ねっとり食感のさつまいもをイメージした生地が特長だ。

　「さつまいもド しっとりスイートポテト」（テイクアウト205円、イートイン209円）は、しっとりなめらかなスイートポテトフィリングとの組み合わせが楽しめる。

　「さつまいもド とろり濃蜜いもソース」（テイクアウト183円、イートイン187円）は、とろりとした濃蜜いもソースで、まるで濃蜜いものような味わいを実現した。「さつまいもド 香ばしブリュレ」（テイクアウト205円、イートイン209円）は、キャラメリゼのカリカリ食感を合わせて楽しめる。

　一方、「くりド」は昨年に続いて新生地で登場。ドーナツ生地に0.1%のマロンペーストを使用し、栗のような「ほくほく&しっとり食感」をドーナツで再現した。

　「くりド マロンホイップ&ハニー」（テイクアウト237円、イートイン242円）は、グレーズと焼き栗風味のマロンホイップを合わせた商品。「くりド エンゼル&マロン風味チョコ」（テイクアウト237円、イートイン242円）は、マロン風味チョコをコーティングし、軽くてなめらかなホイップクリームを合わせた。

　販売期間は10月下旬まで（順次販売終了予定）で、全国のミスタードーナツ店舗（一部ショップ除く）で購入できる。


《村上弥生》

