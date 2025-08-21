“韓国で最も美しい女優”キム・テヒ、夫RAINとのラブストーリーを初告白「私を無防備にさせた」 | RBB TODAY

女優キム・テヒが、夫で歌手のRAINとのラブストーリーを初公開した。

8月20日に韓国で放送されたtvNのバラエティ番組『ユ・クイズ ON THE BLOCK』（以下『ユ・クイズ』）に、キム・テヒが出演した。

キム・テヒは約2年ぶりにSNSを更新したことについて「そんなに時間が経っているとは思わなかった。申し訳ないです。私、本当に無頓着ですよね」と謝罪。MCのユ・ジェソクが「フォロワーの方たちも驚いたでしょう」と言うと、彼女は「普段あまりアプリを開かないんです。今回投稿しようとしたらアプリの場所が分からなくて探しました」と打ち明け、笑いを誘った。

（画像＝『ユ・クイズ ON THE BLOCK』）キム・テヒとRAIN

さらにユ・ジェソクが「投稿が少し古風だと言われたそうですね？」と尋ねると、キム・テヒは「つい考えを長く書いてしまったんです。平均5行以上は書いていたと思います」と答え、「今は短く書いたり、改行を工夫したり、ハッシュタグをいくつも付けたりするじゃないですか。でも久しぶりの投稿だったのでハッシュタグも付けられなかった。記事になるかもしれないと思うと発言にも気を使うし、考えることが多すぎて…」と明かした。

また、ユ・ジェソクはSNSに“愛情コメント”を残したRAINの話題にも触れた。RAINは最近、キム・テヒの投稿に「ヌナ（お姉さん）」と書き込み、ハートを大量につけていたのだ。これについてキム・テヒは「私は投稿した後やることがあったので確認していなかったんですが、夫が自分の携帯で探して『こうやってコメントしたよ』と見せてきました。そういうアピールが上手なんです。だから『ありがとう』って言いました」と語った。

（画像＝『ユ・クイズ ON THE BLOCK』）

日常ではお互いを「チャギ（ハニー／ダーリン）」と呼んでいるというキム・テヒは、「実は今回ニューヨークに行くよう夫がたくさん勧めてくれたんです。私は『私が行っていいのかな…』と悩んでいたんですが、夫が『作品の宣伝にもなるけど、キム・テヒという俳優を知ってもらう機会にもなる。絶対に行くべきだ』と応援してくれて、勇気を出して行ってきました」と感謝を伝えた。

さらに、この日キム・テヒは、夫RAINとのラブストーリーを初めて語った。結婚を決心したきっかけについて「お互い一目惚れではなかった。（RAINは）すごく人気があって、一生懸命な俳優で歌手だと尊敬はしていたけれど、恋に落ちるには“一目でドキッ”という感じはなかった」と率直に明かした。

2人はCM撮影で初めて出会ったが、しばらくしてから恋人へと発展したという。キム・テヒは「時間が経ってから、少しずつ負担にならない程度のプレゼントをくれました。アロマキャンドルや、自分の好きな音楽を入れたMP3をくれたり。それくらいなら“音楽で気持ちを伝えているのかな”と思っていました」と回想した。

（画像＝『ユ・クイズ ON THE BLOCK』）

続けて「ある時、小説をプレゼントしてくれました。“自分が面白く読んだ本だから”と言って受け取ったんです。それからしばらく経って、悩みが多くて気持ちが沈んでいた夜に“本でも読んで寝よう”と思ってその本を開いたら、最初のページにびっしりと手紙が書かれていたんです。特別な内容ではなかったんですが、心が重くてつらい時にそれを見て思わず笑いがこぼれました。それが私を無防備にさせた瞬間でした」と明かした。

なお、RAINとキム・テヒは、2011年に広告撮影をきっかけに交際を始め、2013年1月1日に熱愛を公式に認めた。2017年1月17日、RAINが直筆の手紙で結婚を発表し、同年1月19日、ソウルにある聖堂で結婚式を挙げた。その後、2017年10月に長女、2019年に次女が生まれ、幸せな家庭を築いている。

（記事提供＝OSEN）

◇キム・テヒ プロフィール

1980年3月29日生まれ。“韓国で最も美しい女優”との異名を持つ。2003年にチェ・ジウと共演したドラマ『天国の階段』に出演したことで日本でもその名が知られる。2006年には飲料水「新・爽健美茶」のCMキャラクターを、2011年にはフジテレビ系ドラマ『僕とスターの99日』で西島秀俊とともにダブル主演を務めた。2017年に歌手RAIN（ピ）と結婚し、同年に第一子（女児）、2019年9月に第二子（女児）を出産している。

