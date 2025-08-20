須田亜香里、初めてATMから出金したのは「30歳過ぎてから」 | RBB TODAY

19日に放送された『踊る！さんま御殿！！』（日本テレビ系）に、元SKE48でタレントの須田亜香里がゲストとして出演し、親の過保護ぶりについて明かした。

現在、東京で一人暮らしをしており、実家のある名古屋との二拠点生活を送っているという須田。そんな須田の悩みは「生活力が低く、親から自立ができないこと」だという。須田はその理由について「18歳からアイドルを始めたこともあり、親が過保護なんですよ。だからずっと高校生の時から時が止まったように育てられて。“お金も出さなくていいよ”とか」と語った。

続けて須田は「私、排水溝の掃除が苦手なんですよ。一人暮らしのお家でなかなかうまくできなくて、だんだん水が溢れてきちゃって。“困った”って（親に）言ったら、（親が）新幹線で名古屋から東京に来て」と“過保護エピソード”を語り、スタジオからは「えぇ～！」と驚きの声があがった。すると、明石家さんまも困惑した表情で「パイプマン（液体パイプクリーナー）があるやないか！」とツッコみ、スタジオは笑いに包まれた。

明石家さんまが「親も“これくらい自分でやりなさい”って言わないの？」と尋ねると、須田は「言わないんですよ。だから、お金をATMから初めて引き出したのも30歳過ぎてから。宅配便を自分で発送したのは去年」と告白し、スタジオは再び騒然。続けて須田は「車の免許を取ったのは2年前。（けれど親から）助手席に誰かいないと運転しちゃいけないって言われて。危ないってお母さんが言うから危ないんだと思います」と言うと、森山中・黒沢かずこは「こじらせてる～」「結婚できないね、ムリムリムリだよ」とツッコんだ。