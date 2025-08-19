藤本美貴、あえて子供の前で夫婦喧嘩をする理由にスタジオ納得 | RBB TODAY

18日放送の『しゃべくり007』（日本テレビ系）に、元モーニング娘。のメンバーでタレントの藤本美貴が出演し、リアルな子育て事情を明かした。

2009年にお笑いコンビ・品川庄司の庄司智春と結婚し、現在は3児の母。子育てに奮闘中の藤本だが、たとえ子どもの前であっても「夫婦喧嘩はする」と明かした。その理由について藤本は「絶対、子どもたちには“何でケンカしているか”は言うし、“あなたたちに怒っているわけじゃない”から大丈夫だと説明します。人の顔色を見られる子どもになってほしい。空気読める子になってほしい」と説明し、スタジオからは納得の声が上がった。

MCのくりぃむしちゅー・上田晋也が、藤本のママ友から「ミキティが子どもに“周りの顔色のちゃんとみなさい”と教えていることを聞いて驚きました」という声が寄せられていることを報告すると、藤本は「そうなんです。子どもって“ヤダ～！”ってなるとこうなる（自分勝手になる）じゃないですか。1回、周りの人の顔見てみな？って」と語った。

上田が「それで気付けるのはスゴい」と言い、有田哲平が「もう（子どもは）言うこと聞かないもんね」とコメントすると、藤本は「それだったら引きずってでも帰ります」とキッパリ答えた。