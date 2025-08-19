 こんなにグラマラスなの？韓国の金髪チアガール、大胆スイムウェアで圧巻スタイルを堂々披露【PHOTO】 | RBB TODAY
こんなにグラマラスなの？韓国の金髪チアガール、大胆スイムウェアで圧巻スタイルを堂々披露【PHOTO】

韓国の金髪チアガール、チョ・イェリンの大胆スイムウェアがファンの間で話題だ。

チョ・イェリンは最近、自身のインスタグラムを更新。

スイカやシャボン玉のえもじをキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、とあるリゾートホテルのプールでくつろぐチョ・イェリンが写っている。シースルーの白シャツにブルーのスイムウェアを合わせた装いで、サングラスをかけてポーズを取ったり、サマーベッドに寝そべりながら自撮りをしたりするなど、自然体な姿が印象的だ。

ただ、何より目が行くのは圧巻美スタイル。スイムウェアからはちきれんばかりのボリューム感はもちろんのこと、スラリと伸びる美脚で多くのファンを虜にしてみせていた。

チョ・イェリン
（写真＝チョ・イェリンInstagram）

なお、チョ・イェリンは1999年9月25日生まれの25歳。2022年からチアガールとして活動を始め、これまで男子プロバスケKBLの高陽キャロット・ジャンパーズ、女子プロバスケWKBLの新韓銀行エスバーズ、ソウルSKナイツ、プロ野球KBOリーグのLGツインズ、KTウィズ、プロバレーVリーグ男子部の現代キャピタル・スカイウォーカーズ、Vリーグ女子部のIBK企業銀行アルトス、プロサッカーKリーグのソウルイーランドFCなどでチアを務めた。

《スポーツソウル日本版》

