“non-no専属モデル”林芽亜里、20歳の誕生日に「10周年記念カレンダーフォトブック」を発売！ | RBB TODAY


“non-no専属モデル”林芽亜里、20歳の誕生日に「10周年記念カレンダーフォトブック」を発売！

『林芽亜里 anniversary calendar photobook 2026（タイトル未定）』©KADOKAWA／写真：藤原宏
　モデル・女優の林芽亜里の活動10周年を記念したカレンダーフォトブック『林芽亜里 anniversary calendar photobook 2026』（KADOKAWA）が、自身の20歳の誕生日である11月5日に発売される。

　non-no専属モデルとして同世代女子の支持を集めながら、ドラマ『熱愛プリンス』でのヒロイン役や夜ドラ『ワタシってサバサバしてるから2』への出演するなど、女優としても活躍している林。同作は、そんな林が“等身大の今”をさらけ出したメモリアルな一冊になっている。

　また、壁掛けのカレンダーと48ページの大ボリュームなフォトブックをスリーブケースでセットした特別仕様となる予定だ。さらに、誕生日の11月5日にちなみパーソナルな部分に切り込んだ115問115答も掲載。オール韓国ロケでの撮り下ろしで、20歳目前の無邪気な表情から、モデル・女優としての表現力を感じさせるカットまで、多彩な魅力をおさめている。

　同作の発売を記念し、林芽亜里本人が登壇する発売記念イベントの開催が決定。開催予定日は11月9日に東京、11月15日に大阪、11月16日にオンラインとなっている。

　林は「20歳、活動10周年という特別な時に『カレンダーフォトブック』発売できることとても有難く思います。みんなこの衣装好きそうだな～、こういうシチュエーション好きかな～といつも応援してくださる皆様のことを頭に浮かべながら撮影しました！もちろん初めて知ってくださった方も楽しんで貰えるような写真がたくさんあります！韓国・釜山でのいつもと違った？いつも通りの？私を楽しみにしていて下さると嬉しいです！」とコメントした。

※林芽亜里『anniversary calendar photobook 2026（タイトル未定）』発売記念イベント詳細


《アルファ村上》

