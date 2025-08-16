11歳下女性と電撃婚のK-POPアイドル、“連れ子”の存在と“第2子”の性別初公開へ | RBB TODAY

ボーイズグループSHINHWAのイ・ミヌが、シングルマザーである婚約者の6歳の娘と、これから生まれる子供の性別を初めて公開する。

8月16日、韓国で放送されるKBS2TV『家事をする男たち』シーズン2（以下、『家事をする男たち』）では、イ・ミヌがフィアンセに会うために日本に向かう姿が盛り込まれる。

イ・ミヌは前回の放送で在日コリアン3世の美しい交際相手と結婚のニュース、妊娠の事実、相手の6歳の娘の存在まで公開し、話題になった。

約3カ月ぶりに再会したイ・ミヌと婚約者は、出会いの記憶から結婚を決心するようになったきっかけを打ち明ける。

婚約者は、突然の妊娠が判明したときの心境と妊娠中に体験した下血という危機的状況まで告白し、目を引く。

（写真＝KBS）

特に今回の放送では、イ・ミヌの婚約者の6歳の娘が初公開される。母親そっくりの愛らしい外見と無邪気な行動でスタジオを笑わせた娘は、久しぶりに会ったイ・ミヌを歓迎しながら近づき、家族になる彼らの未来を期待させる。

イ・ミヌは、娘と親しくなるために幼稚園の出迎えをするなど、“未来の父親”としての優しい姿を見せながら新たな面を露わにする。

また、現在イ・ミヌの子供を妊娠中の婚約者が、娘と一緒に準備したサプライズイベントを通じて、胎児の性別がテレビで初めて公開される。

予期せぬパーティーに驚いた彼は、性別を確認した後、胸いっぱいになり、両親に直ちにビデオ通話をしながらニュースを伝える。

なお、『家事をする男たち』は毎週土曜日21時20分に韓国で放送中だ。

