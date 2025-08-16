“イ・ビョンホンの妻”女優イ・ミンジョン、1歳の娘との愛らしい日常公開「お兄ちゃんの靴を…」 | RBB TODAY

女優イ・ミンジョンが娘とともに過ごす温かい日常を公開した。

8月16日、イ・ミンジョンは自身のインスタグラムを更新。

キャプションには、「新しく買ったバスケットボールシューズだけど…汚いと言ってお兄ちゃんの靴をずっと拭いているソイ」という文章とともに、動画を公開した。

公開された動画のなかには、イ・ミンジョンの1歳の娘ソイちゃんが兄のジュヌ君の新しいバスケットボールシューズを丁寧に磨く姿が盛り込まれた。小さな手でウェットティッシュを持って、靴を几帳面に拭く姿が可愛らしく微笑ましい。

特に、ソイちゃんが集中する後ろ姿と気持ちのこもった手はまるで大切な宝物を扱うようで目を引いた。イ・ミンジョンは茶目っ気たっぷりな顔をした絵文字とともに娘の行動を記録し、温かい“家族愛”を表した。

なお、イ・ミンジョンは俳優イ・ビョンホンと2013年に結婚し、息子1人と娘1人を出産した。最近もSNSを通じて家族との些細な日常を共有し、多くのファンの関心を集めている。

◇イ・ミンジョン プロフィール

1982年2月16日生まれ。2005年のドラマ『愛・共感』でテレビドラマデビュー。その後、ドラマや映画に出演し、2009年の『花より男子～Boys Over Flowers』でイ・ミンホ演じる主人公の婚約者に扮してブレイクした。2012年8月にイ・ビョンホンとの交際を認め、2013年8月に結婚。2015年3月に息子を、2024年12月に娘を出産した。明るい性格や巧みなコメント力でSNS上でも影響力が大きい。

