アメリカでも証明されるStray Kidsの人気　年間アルバム販売量トップ10に複数ランクインの快挙 | RBB TODAY

Stray Kids（ストレイキッズ）が、アメリカにおけるアルバムおよびCD販売量ランキングでトップ10を席巻し、名実ともに「グローバル・トップアーティスト」としての存在感を強烈に印象づけた。

音楽およびエンターテインメント分野のデータ集計メディア『Luminate』は1月14日（現地時間）、「2025年年末レポート（2025 Year-End Music Report）」を発表した。

【写真】「大声出た」ヒョンジンのバキバキな背中

それによると、Stray Kidsは2024年と2025年に発売した複数の作品で、米トップアルバム（U.S. Top 10 Albums）部門と、米トップCDアルバム（U.S. Top 10 CD Albums）部門の上位に名を連ねた。

フィジカルアルバムとデジタル販売量を合算した米トップアルバム部門では、2025年8月に発売した4thフルアルバム『KARMA』が2位（58万5000枚）、11月に発売した『SKZ IT TAPE "DO IT"』が4位（46万枚）にランクインした。

これにより、Stray Kidsは同チャートのトップ10に名を連ねた唯一のK-POPアーティストとなった。

また、米トップCDアルバム部門では、『KARMA』が2位に入り、K-POP最高順位を記録。さらに『SKZ IT TAPE "DO IT"』が3位、2024年12月に発売された『SKZHOP HIPTAPE '合 (HOP)'』が6位にランクインした。

（写真提供＝JYPエンターテインメント）Stray Kids

Stray Kidsは同部門で計3枚のアルバムをトップ10に送り込み、同チャートに複数作品を定着させた唯一のアーティストとなった。

Stray Kidsは昨年、『KARMA』と『DO IT』を通じて、米ビルボードのメインアルバムチャート「ビルボード200」で、それぞれ7作連続、8作連続となる初登場1位を記録した。

世界35地域・全56公演規模のワールドツアー「Stray Kids World Tour ＜dominATE＞」の成功、さらには各種授賞式での大賞受賞など、数々の“初”と“最高”の成果を重ねて「ヒストリーメーカー」となったStray Kidsは、2025年のアメリカ音盤販売ランキングでも存在感を示し、グローバルな影響力を証明した。

その勢いのまま、2026年も活躍を続ける。

来る1月22日にはフランスのチャリティーイベント「Le Gala des Pièces jaunes」に参加し、6月6日と9月11日には、アメリカの大型音楽フェスティバル「The Governors Ball Music Festival」および、ブラジルの「Rock in Rio」にヘッドライナーとして出演する予定だ。

（記事提供＝OSEN）

■【写真】「1人いない…」Stray Kidsコラボパッケージに“人数ミス”

■【写真】ハン、キンプリ髙橋海人との“意外な交友関係”

■【写真】スンミン、岡田将生との"激アツ"2SHOT