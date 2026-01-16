ILLIT、グローバル人気が加速！YouTube Musicの月間視聴者数が6億人に迫る　新曲『Sunday Morning』も話題 | RBB TODAY

ILLITの『NOT CUTE ANYMORE』が世界的にヒットしており、YouTube Musicの月間視聴者数も急上昇している。

YouTube Musicによると、1月15日時点でILLITの月間視聴者数は計5億8300万人を突破した。これは同期間のK-POPグループの中でも圧倒的な数値であるだけでなく、Shakira（6億1700万人）やTyla（6億3700万人）など、アメリカ・ビルボードのメインチャートを席巻したポップスターに匹敵するレベルだ。

なお、YouTube Musicの月間視聴者数は、直近28日間にILLITのコンテンツを視聴、または楽曲を聴いた世界中のユーザー数を示す。

『NOT CUTE ANYMORE』リリース前後の月間視聴者数の推移は、この楽曲の世界的な影響力を物語っている。昨年11月に約8000万人だったILLITの月間視聴者数は、『NOT CUTE ANYMORE』の活動が本格化した12月に4億3000万人を超え、約438％という爆発的な伸びを見せた。公式活動終了後もグローバルでの関心は続いており、連日最高値を更新している。

ショートフォームでの人気が追い風となった。世界的なミーム（meme）として広がった「フードジョブショット」チャレンジ動画に『NOT CUTE ANYMORE』が使用され、音源の利用量が急増したのだ。

実際、同曲はアメリカおよびグローバルのYouTube「デイリーショーツ人気曲」で、それぞれ2位（12月22日付）、5位（12月27日付）を記録。イギリス、ドイツ、フランスなどヨーロッパ圏のチャートでも上位にランクインした。

こうした成果を追い風に、ILLITは最近、韓国の音楽番組に再び出演。その後『NOT CUTE ANYMORE』は、韓国のMelon「トップ100」で14位（1月11日付）まで急浮上した。

さらに、アメリカ・ビルボードの「Bubbling Under Hot 100」では3週連続で順位を上げ、7位（1月17日付）を記録。メインソングチャート「HOT 100」入りも目前に迫っている。

また、ILLITのJapan 2nd Digital Single『Sunday Morning』は、1月13日のリリース直後にAWAミュージックのリアルタイム急上昇チャートで1位を獲得した。神秘的な“魔法のレストラン”の物語を描いたミュージックビデオは、日本のYouTube「デイリー人気ミュージックビデオ」で7位（1月13日付）にランクイン。該当チャートに名を連ねた海外アーティストの中で最高順位を記録し、日本での確かな人気を改めて証明した。

◇ILLITとは？

2023年6～9月に放送された『R U Next？』を通じて、YUNAH、MINJU、MOKA、WONHEE、IROHAで結成された、日本人メンバー2人（MOKA、IROHA）を含む多国籍5人組グループ。HYBE傘下レーベルの芸能事務所BELIFT LAB所属。自主的で積極的な意志（I WILL）と特別な何かを意味する代名詞（IT）の組み合わせで作られたグループ名には、「何にでもなれる潜在力を持つグループ」という意味が込められている。2024年3月25日、1stミニアルバム『SUPER REAL ME』をリリースしてデビュー。

