桜井日奈子、浴衣で長野の夏満喫「んもぅ蕎麦おいしすぎ」 | RBB TODAY

15日までに、俳優の桜井日奈子が自身の公式インスタグラムを更新し、長野旅行の様子を公開した。

（写真は桜井日奈子の公式インスタグラムより）※所属事務所より掲載許諾をいただいています

桜井は、水色の浴衣姿を披露し「長野へ行って来ました」と報告。寺社の風景、蕎麦、クワガタなどの写真とともに「戸隠神社行って蕎麦食べて、善光寺行って蕎麦食べて、日本酒飲んで蕎麦食べて んもぅ蕎麦おいしすぎました。戸隠神社の山道はびっくりするくらい涼しくて気持ちいいのでおすすめです！でも山だから、虫除け対策してね、私は初めてブヨにやられたよ タクシーのおじちゃんがクワガタ見せてくれました」と、旅の充実ぶりを伝えた。

この投稿にファンからは「日奈子ちゃん可愛い過ぎる～」「浴衣めちゃくちゃ似合ってます！」「長野旅いいですね！神社も自然に囲まれてていい雰囲気」「たくさんリフレッシュしてくださいね」などの反応が寄せられている。