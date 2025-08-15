 桜井日奈子、浴衣で長野の夏満喫「んもぅ蕎麦おいしすぎ」 | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ その他 記事

桜井日奈子、浴衣で長野の夏満喫「んもぅ蕎麦おいしすぎ」

エンタメ その他
注目記事
桜井日奈子（写真は桜井日奈子の公式インスタグラムより）※所属事務所より掲載許諾をいただいています
  • 桜井日奈子（写真は桜井日奈子の公式インスタグラムより）※所属事務所より掲載許諾をいただいています
  • （写真は桜井日奈子の公式インスタグラムより）※所属事務所より掲載許諾をいただいています
  • （写真は桜井日奈子の公式インスタグラムより）※所属事務所より掲載許諾をいただいています
  • （写真は桜井日奈子の公式インスタグラムより）※所属事務所より掲載許諾をいただいています
  • （写真は桜井日奈子の公式インスタグラムより）※所属事務所より掲載許諾をいただいています

桜井日奈子の“穏やかな眼差し”に吸い込まれそう...『桜井日奈子2026カレンダーブック』9月4日発売決定 | RBB TODAY
画像
桜井日奈子の2026カレンダーブックが9月4日に発売され、様々な表情と大人可愛い姿が楽しめる内容となっている。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/07/04/232772.html続きを読む »

桜井日奈子、ニットワンピ着こなした見返り美人カット公開！……2026年カレンダーブック | RBB TODAY
画像
桜井日奈子の2026年カレンダーブックが9月4日発売。先行写真やイベント開催も予定されている。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/07/25/233908.html続きを読む »

　15日までに、俳優の桜井日奈子が自身の公式インスタグラムを更新し、長野旅行の様子を公開した。

（写真は桜井日奈子の公式インスタグラムより）※所属事務所より掲載許諾をいただいています
（写真は桜井日奈子の公式インスタグラムより）※所属事務所より掲載許諾をいただいています

　桜井は、水色の浴衣姿を披露し「長野へ行って来ました」と報告。寺社の風景、蕎麦、クワガタなどの写真とともに「戸隠神社行って蕎麦食べて、善光寺行って蕎麦食べて、日本酒飲んで蕎麦食べて　んもぅ蕎麦おいしすぎました。戸隠神社の山道はびっくりするくらい涼しくて気持ちいいのでおすすめです！でも山だから、虫除け対策してね、私は初めてブヨにやられたよ　タクシーのおじちゃんがクワガタ見せてくれました」と、旅の充実ぶりを伝えた。

（写真は桜井日奈子の公式インスタグラムより）※所属事務所より掲載許諾をいただいています
（写真は桜井日奈子の公式インスタグラムより）※所属事務所より掲載許諾をいただいています

　この投稿にファンからは「日奈子ちゃん可愛い過ぎる～」「浴衣めちゃくちゃ似合ってます！」「長野旅いいですね！神社も自然に囲まれてていい雰囲気」「たくさんリフレッシュしてくださいね」などの反応が寄せられている。


桜井日奈子2026カレンダーブック 限定表紙版 （Amazon限定特典生写真付き）
￥3,300
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
桜井日奈子2nd写真集「桜井日奈子！」
￥2,750
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《平木昌宏》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

エンタメトピックス

トップトピックス

ピックアップ

page top