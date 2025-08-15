桜井日奈子、浴衣で長野の夏満喫「んもぅ蕎麦おいしすぎ」 | RBB TODAY

桜井日奈子の“穏やかな眼差し”に吸い込まれそう...『桜井日奈子2026カレンダーブック』9月4日発売決定 | RBB TODAY
桜井日奈子の2026カレンダーブックが9月4日に発売され、様々な表情と大人可愛い姿が楽しめる内容となっている。
桜井日奈子、ニットワンピ着こなした見返り美人カット公開！……2026年カレンダーブック | RBB TODAY
桜井日奈子の2026年カレンダーブックが9月4日発売。先行写真やイベント開催も予定されている。
15日までに、俳優の桜井日奈子が自身の公式インスタグラムを更新し、長野旅行の様子を公開した。
桜井は、水色の浴衣姿を披露し「長野へ行って来ました」と報告。寺社の風景、蕎麦、クワガタなどの写真とともに「戸隠神社行って蕎麦食べて、善光寺行って蕎麦食べて、日本酒飲んで蕎麦食べて んもぅ蕎麦おいしすぎました。戸隠神社の山道はびっくりするくらい涼しくて気持ちいいのでおすすめです！でも山だから、虫除け対策してね、私は初めてブヨにやられたよ タクシーのおじちゃんがクワガタ見せてくれました」と、旅の充実ぶりを伝えた。
この投稿にファンからは「日奈子ちゃん可愛い過ぎる～」「浴衣めちゃくちゃ似合ってます！」「長野旅いいですね！神社も自然に囲まれてていい雰囲気」「たくさんリフレッシュしてくださいね」などの反応が寄せられている。