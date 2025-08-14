人間離れしたビジュアル…LE SSERAFIM・宮脇咲良、“AI級”の美貌に驚きの声「どうなってんの？」【PHOTO】 | RBB TODAY

LE SSERAFIMの宮脇咲良が、非現実的なビジュアルでファンを魅了した。

宮脇は最近、自身のインスタグラムを更新し、舞台裏で撮影した写真を公開した。

写真の宮脇は、白のビジュー付きトップスに黒のベルベットジャケットを羽織った華やかな衣装を着こなし、引き締まったウエストと意外なボリューム感を披露している。欠点ひとつない、まるでAIのような非現実的な美貌が、見る者の視線を奪った。

この投稿を見たファンからは「可愛すぎて夏バテ吹き飛んだ」「神さくらー」「綺麗すぎる…」「美貌どうなってんの？」といったコメントが寄せられている。

（写真＝宮脇咲良Instagram）

なお、宮脇が所属するLE SSERAFIMは現在、ワールドツアー「2025 LE SSERAFIM TOUR 'EASY CRAZY HOT'」を開催中。同ツアーのアンコールとして、グループ初となる東京ドーム公演「2025 LE SSERAFIM TOUR 'EASY CRAZY HOT' ENCORE IN TOKYO DOME」を11月18日・19日に行う予定だ。

◇宮脇咲良 プロフィール

1998年3月19日生まれ。鹿児島県出身。HYBE初のガールズグループLE SSERAFIM（ル セラフィム）のメンバー。2011年にHKT48の1期生オーディションに合格、2014年にAKB48との兼任が発表され、数々のヒット曲を生んだ。その後、2018年8月に放送された韓国Mnetのオーディション番組『PRODUCE 48』を通じてIZ*ONE（アイズワン）のメンバーとしてデビューし、2021年4月まで活動。2022年3月にHYBE傘下のSOURCE MUSICと専属契約を締結し、同年5月にLE SSERAFIMのメンバーとしてデビューした。テレビ番組などを通じてたびたびプロ意識の高さを見せ、気配り上手であることも相まってファンの間では“宮脇プロ”と呼ばれるほど。一方で、運動音痴な一面も。

