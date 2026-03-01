『ラブ上等』愛炸裂！秋山成勲、AK-69と番組レビュー　“ヤンキーおじさん”の真剣トークに注目 | RBB TODAY

総合格闘家でタレントの秋山成勲（チュ・ソンフン）が、HIPHOPアーティストAK-69との出会いを語った。

2月26日、秋山の公式YouTubeチャンネルに「純情ヤンキーおじさんたちのラブ上等リアルレビュー(ft.AK-69)」というタイトルの動画が公開された。

秋山は「今日はヤンキーの弟分AK-69に会いました。正直最初はぎこちなかったんだけど、話をしてみると素敵なヤンキーおじさんで とてもかっこよかったし楽しかったです」と喜びを伝えた。続けて「久しぶりに若い頃のことを思い出して とても嬉しかった。昔話って どうしてこんなに面白いんだろう？」とコメントした。

（写真＝YouTubeチャンネル「ChooSungHoon」）

二人は新宿・歌舞伎町で再会し、恋愛リアリティ番組『ラヴ上等』を見ながら撮影を行った。ジムで秋山と初めて出会ったというAK-69は当時を振り返り、「ほとんど話さなかったが、地獄のようなトレーニングをしていた秋山さんのオーラがすごかった。ウェイトトレーニングをする姿がまるでショーのように感じられた」と語っ。強烈な第一印象がきっかけで自然と親しくなったと明かし、秋山が男性からの人気が高いと絶賛した。

AK-69は秋山のユーチューブをチェックしていると話し、話題となったステーキ店「リベラ」の動画や100万回再生突破についても言及し、笑いを誘った。

格闘技とHIPHOPという異なる分野で活躍する二人だが、ジムから始まった縁と率直なトークで抜群の相性を見せ、反響を呼んでいる。

（記事提供＝OSEN）

