「整形した？」疑惑の元K-POPアイドル、実は20kg減量していた…68kg→49kgの“やり方”とビフォーアフター | RBB TODAY

減量に成功したSISTAR出身の歌手ソユに整形疑惑が浮上するなか、20kg減量の衝撃ビフォーアフターが再び注目を集めている。

ソユは昨年、10kgの減量で話題となった。

当時、SNSライブ配信でファンから「もうこれ以上痩せないで」と心配されると、「私もこれ以上痩せたら力が出なくなりそうなので、維持しようと思っている。スケジュールが多くて食事をきちんと取れないこともあり、少しずつ落ちている。最後に量ったときは52kgで、これ以上は減らさないつもりだ」と明かした。

また「長く家の掃除を手伝ってくれているおばさんにも『あなた、まるで飢餓状態みたいよ。ちゃんとご飯を食べなさい』と言われた」とし、「最近は大変で、自然に体重が落ちているようだ」と語った。

運動法については「有酸素運動を一日1時間、2分歩いて2分走ることを繰り返し、40分を過ぎたら傾斜12・速度5で歩き、傾斜15に上げてランジをする」と説明。食事は「低糖質を中心にしているが、食べたいものは食べる」とし、無理な食事制限はしていないと伝えた。

（写真提供＝OSEN）かつてのソユ

YouTube番組「乾杯する兄シン・ドンヨプ」に出演後には、変わった外見から整形疑惑も浮上した。

これに対しソユは「目頭切開はメイクの効果、唇はオーバーリップ」とし、「目を整形したみたいだと言われるが、そう見てくれるならありがたい。きれいになったという意味だから」とユーモアを交えて釈明した。

ところが実際には、20kgを減量していたことが明らかになった。ソユは2月26日、YouTubeチャンネル「ソユギ」に「ソユがしている管理って何？全部教えます」というタイトルの動画を投稿した。

ソユは「痩せてから『手術したの？』『顎を削ったの？』と言われた」と明かし、「医師からは『なぜこういう書き込みを訴えないのか』と言われた」と語った。

（写真提供＝OSEN）ソユ

そして減量後に顔立ちが変わったことについて「まず体重を公開すべきだと思うが、現在は49kgだ」とし、「一番太っていたときは68kgだった。札幌に母と旅行に行き、ソウルに戻って体重を量ったら68kgだった」と打ち明けた。

さらに「衝撃を受けて痩せなければと思った。みんなは私が10kg減らしたと思っているが、実際は48kgまで落としたので20kg減量したことになる。それで顔の輪郭が変わった」とし、「68kgだったと言わなかったのは、自分があまりにも恥ずかしくて言えなかった」と告白した。

ソユは有酸素運動を中心に行いながら筋肉量を減らし、停滞期を乗り越えて48kgまでの減量に成功。その後公開したスイムウェア写真では“骨ばった”スタイルを披露し、再び話題を集めた。

（記事提供＝OSEN）

