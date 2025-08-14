トイレ自撮りで変わらぬ美貌披露！活動中断中のパク・ボムが久々のインスタ更新、ハッシュタグにも注目 | RBB TODAY

健康上の理由で活動を中断しているパク・ボムが、久しぶりにSNSを更新した。

パク・ボムは8月13日、自身のインスタグラムに「トイレで。パク・ボム」というコメントとともに写真を投稿。公開された写真には、変わらぬアイメイクとリップメイクでカメラを見つめる、健康そうな姿が映っていた。

グループ活動は休止しているものの、「#2ne1 #2ne1bom」というハッシュタグを添え、2NE1の一員であることを改めて強調した。

（写真＝パク・ボムInstagram）

所属事務所D-Nationエンターテインメントは6日、健康上の理由で2NE1としての活動を中断すると発表。「多くのファンの方々が2NE1の完全体活動を応援してくださっている中、このようなお知らせをすることになり心苦しい。最近、医師から十分な休養と安静が必要との診断を受け、深い協議の末やむを得ずこの決定に至った」と説明していた。

今回の投稿は、その発表以降控えていたSNSの更新を再開したもので、ファンからは安堵の声も寄せられている。

◇パク・ボム プロフィール

1984年3月24日生まれ。2005年にYGエンターテインメントの練習生となり、2009年3月にガールズグループ2NE1のメンバーとしてデビューした。優れた歌唱力と個性的な歌声、愛らしいビジュアルで人気メンバーに。2016年のグループ解散後は所属事務所がなく、空白期に入った。2018年にD-Nationエンターテインメントと契約すると、ソロ歌手としてカムバックした。

