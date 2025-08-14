バキバキ腹筋に衝撃！韓国の美しきオリンピックメダリスト、真っ赤なスイムウェアSHOTに反響【PHOTO】 | RBB TODAY

北京冬季オリンピックで銅メダルを獲得した韓国の女子スピードスケート選手イ・ユビンが、美腹筋際立つスイムウェアSHOTを披露して話題だ。

イ・ユビンは最近、自身のインスタグラムを更新。

ハートや太陽などの絵文字とともに「Calo Des Moro」とキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。

投稿には、スペイン・マヨルカ島のビーチ「カロ・デ・モロ」を訪れた際の写真が並んでいる。スポーツブランドのロゴが入ったバケットハットを被り、赤色のスイムウェア姿で現地を満喫する様子が印象的だ。

ただ、何より目が行くのはイ・ユビンのスタイル。遠目からでも線がハッキリと伝わる腹筋はさることながら、スラリと伸びる美脚も惜しげもなく披露し、モデルさながらの美貌で多くのファンを釘付けにしていた。

この投稿に、ファンからは「美しすぎるマーメイド」「完璧！」「ふ、腹筋が…」「魅力的すぎる」といったコメントが寄せられていた。

（写真＝イ・ユビンInstagram）

イ・ユビンは2001年4月23日生まれの24歳。スピードスケート・ショートトラック韓国代表として、2018年平昌五輪では高校1年生ながら出場し、女子3000mリレー金メダル獲得に貢献した。2021-2022ショートトラックW杯では1500m総合ランキング1位に上がり、2022年北京五輪では女子3000mリレー銅メダルを獲得するなど、韓国ショートトラックの次世代を担う選手として期待を集めている。

