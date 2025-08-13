「整形すれば世界中の男性がプロポーズしてくるのではと心配した」計4回の手術を受けた韓国タレントの現実 | RBB TODAY

タレントのチャン・ヨンランが、これまで明かしていなかった本音を打ち明けた。

8月13日に公開された『ユーチューブ ハ・ジヨン』EP3で、チャン・ヨンランは特有のハイトーンと一直線な話しぶりでオープニングから場を盛り上げた。

「いいの、いいの、いいの、オーケー、オーケー、オーケー」と連発しながら、カメラやマイク、撮影アングルにまで細かく指摘し、“現場掌握力”を見せつけた。

続いてチャン・ヨンランは、幼い頃の“親バカ”な父とのエピソードを披露。「父が二重まぶたの手術をしたら男たちがみんな寄ってくると心配していた。私も世界中の男性がプロポーズしてくるのではと心配するほど自尊心が高かった」と振り返った。

しかし現実は違ったという。

チャン・ヨンランは「いざ手術しても変わったことは何もなかった。ただ目の形が少し変わっただけ」と明かし、心配していたようなことは起こらなかったと語った。

喜びの後には試練もあった。43歳でバラエティ番組『ネゴワン』シーズン2の司会に決まったときは、「MCチャン・ヨンラン」の記事をキャプチャーするほど感激したという。

しかし「信じていた人たちが嫉妬し、やっかむ姿を見てとてもつらかった。すべての人に愛されることはできないと認め、一段階成長した」と告白した。

今回の映像でチャン・ヨンランは、これまでの華やかなイメージの裏に隠れていた悩みや成長を落ち着いて語り、共感を呼んでいる。

◇チャン・ヨンラン プロフィール

1978年9月19日生まれ。2001年にMnetのVJ（音楽番組のMC）第9期として芸能界デビュー。その後、地上波のレポーターなどを務め、2005年にはドラマ『100万長者と結婚すること』に出演。以降もドラマ『ハロー！お嬢さん』『インスンはきれいだ』『我が家になぜ来たの』などに出演した。2009年9月に漢方医のハン・チャンと結婚し、1男1女をもうけている。YouTubeチャンネル「A級チャン・ヨンラン」を運営中。これまで計4回、目の整形手術をしたと明かしている。

