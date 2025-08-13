2PM・ウヨン、約7年ぶりのソロコンサート開催決定！異なる魅力を予感させるポスター公開 | RBB TODAY

2PMのウヨンが、ソウルで約7年ぶりとなる単独公演を開催し、ファンと交流する。

所属事務所JYPエンターテインメントは8月13日、ウヨンの公式SNSに「2025 Jang Wooyoung Concert 'half half'」のポスターを公開した。これによると、ウヨンは9月27日・28日の2日間、ソウル・広津区（クァンジング）のYES24ライブホールで計2回のソロコンサートを行う。

公開されたポスターには、昼と夜の対照的な雰囲気が一枚に収められている。青々とした芝生と鉢植えでいっぱいの昼の庭の上には、華やかな花火が打ち上がる夜空が広がる。「half half」という公演名には、感覚的でエネルギッシュなパフォーマンスから、繊細で完成度の高いサウンド中心のステージまで、“アーティスト”ウヨンの音楽的魅力を余すことなく届けたいという思いが込められている。

今回の公演は、2018年の初ソロコンサート「WOOYOUNG 1st SOLO CONCERT “EN？CALL！”」以来、約7年ぶりの開催となり、熱い期待を集めている。

“生まれながらのダンサー”“パフォーマンス職人”としての一面はもちろん、優れた作詞・作曲力を武器に数々のK-POP名曲を生み出してきた“シンガーソングライター”ウヨンの多面的な魅力が、この秋、ファンのもとへより近く届く見込みだ。

なお、ウヨンは今年6月、待望のソロカムバック作『Simple dance』をリリース。音楽やバラエティなど多方面で存在感を発揮しており、2025年下半期も精力的な活動を続ける予定だ。

