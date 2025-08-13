 高島礼子、21歳でモータースポーツA級ライセンス取得！資金稼ぎのためレースクイーンの過去 | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ その他 記事

高島礼子、21歳でモータースポーツA級ライセンス取得！資金稼ぎのためレースクイーンの過去

エンタメ その他
注目記事
『A-Studio＋』（C）TBS
  • 『A-Studio＋』（C）TBS
  • 『A-Studio＋』（C）TBS
  • 『A-Studio＋』（C）TBS
  • 『A-Studio＋』（C）TBS

美しさもオーラも健在！60歳以上と聞いて驚く女性タレントまとめ | RBB TODAY
画像
60代以上で驚く美しい女性タレントたちが活躍中。松田聖子や高島礼子らがその魅力を保ちながら、音楽や演技で注目されています。年齢を感じさせない姿勢が支持を集めています。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/04/08/227689.html続きを読む »

劇団ひとり、高島礼子に太田プロ所属の理由を直撃「これが一番の謎」 | RBB TODAY
画像
　劇団ひとりが、14日放送のラジオ『劇団ひとりのオールナイトニッポン GOLD』（ニッポン放送）で、高島礼子に対して気になる質問を直撃した。
https://www.rbbtoday.com/article/2023/07/15/210741.html続きを読む »

　8月15日放送の『A-Studio+』（TBS）に俳優・高島礼子がゲスト出演する。同番組では、高島の知られざる過去が明らかになる。

『A-Studio＋』（C）TBS

　車好きが高じ、21歳でモータースポーツ国内A級ライセンスを取得した高島。アマチュアレーサーとして活動し、その資金を稼ぐためにレースクイーンを務めていたという経歴が語られる。また、教育者で厳格だった父や、バイクを買ってくれた母との思い出も振り返る。

　MCの藤ヶ谷太輔は、高島の俳優デビュー作『暴れん坊将軍Ⅲ』で世話になった宮越澄監督を取材。そこで、高島が出演したCMを見た主演・松平健の推薦がデビューのきっかけだったという驚きの事実が判明する。芝居経験ゼロだった高島を支えた宮越監督と、俳優への道を開いた松平健への感謝が語られる。さらに、恩人である松平健からのメッセージも届けられ、初舞台での粋な行動など、二人の不思議な関係性が明らかになる。

『A-Studio＋』（C）TBS

　また、MCの笑福亭鶴瓶と藤ヶ谷は、親交の深い先輩・伍代夏子にも取材。夫・杉良太郎が主催する屋形船でのエピソードや、「料理は苦手!?」という意外な一面、外食やデリバリーが中心だという食生活が明かされる。担当ヘアメイクからは、自他ともに認める“天然すぎる”素顔も暴露される。

『A-Studio＋』（C）TBS

　さらに鶴瓶は、高島が“グルメの師匠”と慕う事務所の先輩・寺門ジモンにも取材。食へのこだわりが強いメンバーが集う“ジモン会”に参加するほど食べることが好きな高島が、愛してやまないラーメンやスイーツへの想いを熱弁する。番組の終わりには、61歳を迎えて変化したという“美と健康への意識”についても語られる予定だ。


極道の妻たち　地獄の道づれ
￥400
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
火曜サスペンス劇場　共犯
￥1,500
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《アルファ村上》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

エンタメトピックス

トップトピックス

ピックアップ

page top