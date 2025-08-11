“元夫の子”を許可なく妊娠した女優、非常識行為で炎上し謝罪「ミスはしてしまうようだ」 | RBB TODAY

女優イ・シヨンがアメリカのレストランでのマナーの悪さを指摘され、謝罪した。

去る8月10日、イ・シヨンは自身のSNSを更新。

息子とのキャンプ場での姿を動画で公開し、過去の投稿が物議を醸したことに対する謝罪を付け加えた。

イ・シヨンは「タイムラインに写真や動画をアップロードするとき、間違ったことはないか常に確認していてもミスはしてしまうようだ」として、「以前の動画のせいで不快な思いをした方々に申し訳ない。これからはもっと注意する」と謝罪の意を伝えた。

8月6日、イ・シヨンはSNSに「ロングアイランドビーチの本当にとてもきれいなレストランだ。アメリカに行かれたらぜひ一度行ってみて」という説明とともに動画を公開したが、マナーが悪いと物議を醸した。

（写真＝イ・シヨンInstagram）

動画では、設置したカメラのさらに近くに座った外国人の客の顔が大きく映っているのにモザイクをかけておらず、イ・シヨンの息子も席に座らずに食べながら周辺を歩き回るなど、食事のマナーの問題も指摘された。

画面に映った客もカメラとイ・シヨンの息子の動きを気にするような行動をして、迷惑をかけているという印象を残した。

このような指摘に対して、イ・シヨンは具体的に説明しなかったが、短い文章で謝った。

最近、イ・シヨンは2番目の子を妊娠した状態で、息子とアメリカで暮らす近況を、SNSを通じて伝えていた。

なお、イ・シヨンは2017年9月に結婚し、翌年1月に息子を出産。そして2025年初めに8年ぶりに離婚した事実を伝えた。最近は試験管の施術を通じて、2番目の子を妊娠したと明らかにして話題になったが、この過程で元夫の同意なしに妊娠したことが判明し、批判されるなどした。

1982年4月17日生まれ。モデルを経て芸能界デビュー。ドラマ韓国版『花より男子』や『風の国』に出演して注目される。『富豪の誕生』『ゴールデンクロス』『一理ある愛』といったドラマでヒロインを務める傍ら、役作りのため始めたボクシングに目覚め、2012年にはアマチュア大会で優勝し、“ボクサー女優”としても有名に。近年は『Sweet Home－俺と世界の絶望－』や『グリッド』に出演。2017年に9歳年上の事業家と結婚し、長男をもうけるも、2025年3月に離婚を発表。同年7月に元夫との受精卵を独断で移植し、第2子を妊娠したと明らかにした。

