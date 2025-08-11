Stray Kids、力みなぎる“最強ビジュアル”を披露！新AL『KARMA』コンセプト写真公開 | RBB TODAY

ボーイズグループStray Kidsが新アルバムの新しいコンセプトフォトを公開し、勝利のカタルシスを表現した。

来る8月22日、Stray Kidsは4thフルアルバム『KARMA』とタイトル曲『CEREMONY』をリリースする。

去る8月10日、これまでのコンセプトフォトのなかのK-POP界のエースの余裕、主人公の威厳を表現した彼らは、公式SNSに勝利のスリルを満喫する新しいイメージを公開した。

写真のなかのStray Kidsは、広大な空を背景に、グループを象徴する赤色の発煙弾を打ち上げ、勝利の祝砲を放った。青かった空は、Stray Kidsのセレモニーが世界に響き渡るように赤く染まり、チャンピオンの威風堂々とした帰還を華やかに照らした。

（写真＝JYPエンターテインメント）Stray Kids

8人のメンバーは、強烈な表情はもちろん『KARMA』『CEREMONY』と書かれたフェイスレタリングなど、パワーが感じられるアイテムを活用して強者の存在感を放った。勝者の余裕と頂上で味わう爽快感が爆発し、唯一無二のオーラを見せた。

なお、Stray Kidsの4thフルアルバム『KARMA』は8月22日13時にリリース予定だ。

（記事提供＝OSEN）

