“韓国で最も美しい女優”、アメリカで流暢な英語披露！日本語も堪能な“韓国の東大”出身者の知性 | RBB TODAY

“韓国で最も美しい女優”キム・テヒがハリウッド進出作のインタビューで流暢な英語を披露し、知性と美貌をともに見せた。

ここに過去のネイティブレベルの日本語の実力まで再び焦点が当たり、堪能な言語能力が話題になっている。

去る8月5日（現地時間）キム・テヒはアメリカ・ニューヨークのリーガル・ユニオン・スクエアで開催されたPrime Videoオリジナルドラマ『バタフライ～追う者と追われる者～』のワールドプレミアに参加した。

「視聴者はなぜこの作品を見なければならないのか」という海外メディアの記者の質問に、彼女は英語で「リアルな大規模アクションシーンと感動的な物語が盛り込まれた。視聴者に楽しさをお届けする」と答えた。自信のある態度とはっきりした発音、自然なイントネーションが目を引いた。

この場面が公開されると、ネット上では「美貌に知性まで完璧だ」などの反応が溢れた。ネットユーザーたちは単純に台本を暗記するレベルではなく、“本物のコミュニケーション能力”という点に注目した。

（写真＝キム・テヒInstagram）

キム・テヒの多言語を操る力はすでに証明されている。

彼女は2011年、日本のドラマ『僕とスターの99日』のプロモーションインタビューで、すべての日本語の質問を理解し、直接答え、ネイティブに近い実力を披露した。

当時「和食と小説、映画が好きだ」として、「文化的に似ている両国が力を合わせて立派な作品を作ることを願う」という発言で日本での好感度を高めた。

ソウル大学衣類学科出身のキム・テヒは、大学在学中に街でスカウトされデビュー。ホワイト・国民銀行の広告などを経て、ドラマと映画で活躍し“知性と美貌を兼ね備えた女優”として位置づけられた。

なお、今回の『バタフライ～追う者と追われる者～』にはキム・テヒを含め俳優キム・ジフン、パク・ヘス、ソン・ドンイル、女優イ・イルファなど、韓国の俳優たちがともに出演し、世界中の視聴者に韓国人俳優たちの底力を見せる予定だ。

◇キム・テヒ プロフィール

1980年3月29日生まれ。“韓国で最も美しい女優”との異名を持つ。2003年にチェ・ジウと共演したドラマ『天国の階段』に出演したことで日本でもその名が知られる。2006年には飲料水「新・爽健美茶」のCMキャラクターを、2011年にはフジテレビ系ドラマ『僕とスターの99日』で西島秀俊とともにダブル主演を務めた。2017年に歌手RAIN（ピ）と結婚し、同年に第一子（女児）、2019年9月に第二子（女児）を出産している。

