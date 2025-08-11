創立30周年の記念&日本開催15年目 「SMTOWN LIVE 2025 in TOKYO」 全16組65名が出演し、約95,000人が熱狂！ | RBB TODAY

SM ENTERTAINMENTが主催するライブ『SMTOWN LIVE 2025 in TOKYO』が8月9日(土)、10日(日)に東京ドームで開催され、所属アーティスト16組65名が出演。2日間で95,000人の観客を集めた。

『SMTOWN LIVE』の日本開催は15年目。通算36公演のうち23回を東京ドームで行っているビックイベントだ。

今回は、KANGTA / 東⽅神起 / SUPER JUNIOR / ZHOUMI (SUPER JUNIOR-M) / HYOYEON (少⼥時代) / KEY & MINHO (SHINee) / SUHO & CHANYEOL & KAI (EXO) / Red Velvet (IRENE & SEULGI & JOY) / NCT 127 / NCT DREAM / WayV / aespa / RIIZE / NCT WISH / Hearts2Hearts / XngHan&Xoulの計16組65人が出演し、各日約4時間半、計51曲を披露した。

また、初日9日の終演タイミングで、来年1月31日(土)、2月1日(日)に、みずほPayPayドーム福岡での『SMTOWN LIVE 2025-26 in FUKUOKA』開催がサプライズ発表された。

今年はSM ENTERTAINMENT設立30周年の記念の年であり、オープニングから東方神起が登場。

（撮影＝田中聖太郎写真事務所）

アーティストとしての躍進を印象付けた初期のヒット曲「Rising Sun」を披露すると、デビュープロジェクトチームSMTR25によるSHINeeの「Lucifer」、EXOの「Growl」のカバーがそれに続いたが、今回は自身の曲やグループの垣根を超えたレアなコラボに加え、全編にわたりK-POPの歴史ともいえるSM ENTERTAINMENT 30年のヒット曲たちが、さまざまなアーティストたちにより披露された。

カバーもさまざま。

新人ガールズグループHearts2Heartsがカバーした「Gee」（原曲：少女時代）と、EXOの「闘志,Git It Up!」（原曲：H.O.T.）は原曲に忠実に。

（撮影＝田中聖太郎写真事務所）

EXOは衣装まで当時をオマージュした。Red Velvetの「Run Devil Run」（原曲：少女時代）はジャズアレンジで大人っぽく変貌を遂げ、東方神起は「Psycho」（原曲：Red Velvet）の繊細な歌とダンスでアーティストとしての新たな側面を表現した。

『SMTOWN LIVE』ならではのグループの垣根を超えたコラボもたっぷり。

K-POP第1世代を代表するH.O.Tの「Full of Happiness」は、オリジナルメンバーKANGTAが、WayVのXIAOJUN、HENDRY、RIIZEのWONBIN、ANTON、NCT WISHのSION、YUSHIら第4、第5世代の若手とコラボ。ほかにも、SEULGI（Red Velvet） x SUNGCHAN（RIIZE）が「Bad Boy, Sad Girl」でデュエットを披露。

（撮影＝田中聖太郎写真事務所）

HYOYEON × YANGYANG（WayV） ×GISELLE（aespa）によるゴージャスな「DESSERT」に加え、昨年「IDOL」（原曲：YOASOBI）で東京ドームを揺らしたCHANGMIN（東方神起） × KYUHYUN（SUPER JUNIOR） × SHOTARO（RIIZE）が再び降臨。

今年SNSで大バズリした「愛♡スクリ～ム! (AI SCREAM!)」(原曲:AiScReam)の「何が好き？」のかわいいコールで、今年も東京ドームを大いにザワつかせた。

（撮影＝田中聖太郎写真事務所）

今回は、新人のガールズグループHearts2HeartsとスンハンによるアーティストブランドXngHan&Xoulが初参加。

全員が10代のHearts2Heartsのリーダー ジウは「練習生時代にaespa先輩の東京ドーム公演を見て、必ずこのステージに立つことを誓いました」と言い、夢の舞台でデビュー曲「The Chase」などを披露。

（撮影＝田中聖太郎写真事務所）

7月31日にデビューしたばかりのXngHan&Xoulは、これが日本初ステージに。

スンハンは「先輩たちと同じステージに立つことができて本当に嬉しい。すごいわくわくです。10月に日本で初SHOWCASEを行います！」と日本語でアピールした。

（撮影＝田中聖太郎写真事務所）

デビューステージを昨年の「SMTOWN LIVE」で飾ったNCT WISHは、初日には王子様のような白の衣装で登場。

デビュー曲「WISH (Japanese Ver.)」などでかわいらしさと爽やさでドームを包み込むと、11月から始まるホールツアーの追加公演を2026年1月に兵庫・神戸ワールド記念ホール、東京・代々木第一体育館のアリーナ会場で開催することを発表し、ファンを沸かせた。またこの場で、8月12日リリースの新曲「Surf」の予告映像も公開された。

（撮影＝田中聖太郎写真事務所）

日本アリーナツアー中だけにキレ味鋭いパフォーマンスで魅せたRIIZEは、キャッチ―な「Boom Boom Bass」、「バッグを背負う動作が特徴」とショウタロウが言う「Bag Bad Back」や「Fly Up」など最新アルバムの楽曲を中心に披露し、「9月の代々木（第一体育館公演）まで頑張ります！ 僕たちもいつか、東京ドームで！」と息まいた。

（撮影＝田中聖太郎写真事務所）

aespaは新曲「Dirty Work」や、「Whiplash」のスーパージゼルタイムで会場を沸かせると、「Supernova」では全グループのファンがコールを大合唱する大きな声がドームを揺らした。

またトークでは、ジゼルが「9月5日に韓国でカムバックをしまーーす！ 皆さんのためにスポ（ネタバレ）しますね」と2日間違う振付を披露し、「思っている以上に大きなヒントです」と新曲「Rich Man」への期待を高め、秋に行う日本でのアリーナツアーにも言及した。

（撮影＝田中聖太郎写真事務所）

WayVは、笑顔で「Give Me That (Korean Ver.)」を歌うと、クンが「かわいいWayVとセクシーなWayV、どっちが好き？」と会場に問いかけセクシーな「Love Talk」を歌い、最新曲「BIG BANDS (Korean Ver.)」など3曲をパフォーマンス。

8月8日が誕生日だったシャオジュンは、初日9日に「日本で誕生日を迎えられて新鮮で幸せでした」とファンに伝えた。

(撮影＝田中聖太郎写真事務所）

NCT DREAMは最新アルバムのダブルタイトル曲「BTTF」、「CHILLER」、そしてロンジュンとへチャンのアドリブパートが映える爽やかさあふれる日本2ndシングル「Moonlight」などを披露。2日目はトークでもパフォーマンスでも自由さがあふれ出し、メンバーたちがふざけあいながらリラックスした楽しいステージを見せた。

（撮影＝田中聖太郎写真事務所）

そして5月にワールドツアーの最終公演として東京ドーム2Daysを行ったNCT 127は、圧倒的な大声援の中「Walk」でのバンダナを使ったパフォーマンスで会場を魅了。

バチバチにカッコいいパフォーマンスの後は、自己紹介でギャグを盛り込んで笑わせ、ドヨンが「9月のへチャンさんのソロ、10月にYUTAさんの新しいアルバムが出ます。スポしてください！」とへチャンに新作のネタバレを促すと、へチャンが投げキスの仕草を見せ、メンバーたちも「初めて見た！」と驚きの表情に。秋にはYUTAとドヨンのソロコンサートも行われるという。さらに「Fact Check」と「2 Baddies」で会場と一体を作り上げた。

（撮影＝田中聖太郎写真事務所）

また、NCT 127とNCT DREAMを兼任するMARK × HAECHANは、マークのソロアルバム収録曲「+82 Pressinʼ」で双子感を醸し出すパフォーマンスで魅了した。

Red Velvetは、アイリーン、スルギ、ジョイの3人で登場。コラボやカバーのほか、名曲「Bad Boy」、夏の代名詞「Red Flavor」などを披露。アイリンとスルギは、「9月に2人で東京ガーデンシアターでコンサートをします！」と知らせると、8月18日に初ソロアルバムをリリースするジョイは、「私の愛をたっぷり込めたアルバムなので聞いてください」と自信をのぞかせた。

（撮影＝田中聖太郎写真事務所）

SHINeeからは、ミンホとキーがそれぞれのソロ曲を披露。

キーは8月11日リリースの新曲「HUNTER」を先行初パフォーマンスした。

インパクトのある赤髪で登場したキーは、「昨日、自分の家で染めました。SHINeeの初東京ドーム前日も、寮で自分で赤に染めたんです」という思い出話も。

「30周年のSMおめでとー！」とトークでも会場を盛り上げ、「僕もSHINeeもまたここ（東京ドーム）で挨拶できるように頑張ります！」とキーがファンに伝えた。

EXOも、スホ、チャンヨル、カイがそれぞれのソロ曲を披露した。

バンドと共に登場したスホが「1 to 3」を歌うと、そのバンドをチャンヨルが引継ぎ、チャンヨル自身が日本語で作詞を手掛けたエモーショナルな「考えてみたら」をギターを弾きながら熱唱。

カイは2人とはカラーの異なる「Wait On Me」のしなやかなダンスと歌でファンを魅了した。

トークではリーダーのスホが「（メンバー）セフンの除隊まで1ヶ月。もう少しだけ待っていてください。準備しています。EXOが戻ってきます！」と明言してファンを喜ばせた。

HYOはポップなダンスチューン「Retro Romance」で会場を明るいムードで包み込むと、「お久しぶりです。30周年という記念の年に皆さんに会えてとても嬉しいです。いつも変わらずに待っていてくれるみなさんのおかげで、ステージができます。今はDJやソロ活動をしていますが、これからもさまざまな姿とステージお見せします。期待してください」と感謝を伝えた。

（撮影＝田中聖太郎写真事務所）

ひと際大きな歓声を集めたのは、今年デビュー20周年を迎えるSUPER JUNIOR。K-POPの歴史的名曲「Sorry, Sorry」の後半に、ヒチョルが登場すると、驚きと喜びの歓声が上る。

ヒチョルはその大歓声に応えるように曲終わりに「SUPER JUNIORーーー！」と絶叫。

そしてヒチョルもダンスに加わった「Black Suit」や20周年のための活動曲「Express Mode」で大人のアーティストとしてのカッコよさを印象付けたかと思うと、「SUPER JUNIOR 20歳、SM 30歳、（メンバー）シンドン40歳」と爆笑の掴みで始まったトークでは大カオスに陥る通常運転ぶりで、パフォーマンスとのギャップを見せつけた。

（撮影＝田中聖太郎写真事務所）

SUPER JUNIOR-Mのバラード曲「至少還有Ni (Korean Ver.)」でしっとりとした歌声も聴かせた。

SMの長男ともいえるKANGTAは、ソロ曲「My Life」のほか、前述の若手とのコラボでH.O.Tの懐かしの楽曲を披露し、「SMは30周年、これからが新しい始まり。とれからも良い音楽を通してカテゴリーを拡げて、素敵な音楽とパフォーマンスをお届けすることを約束します」と未来を見据えた。

（撮影＝田中聖太郎写真事務所）

グループ最年長となる東方神起は、オープニングに「Rising Sun」、本編の最後に「呪文-MIROTIC」と、彼らにとっての韓国での大ブレイク、そしてアジア進出に繋がったターニングポイントであり、“SMらしさ”を代表する名曲を披露した。その東方神起も日本でデビュー20周年。「11月から日本FCイベントを行い、個人活動もあります。僕は1stアルバムを出す予定」というユンホにチャンミンは、「僕は日本でソロのホールツアーを行います」と活発な活動を知らせた。

東方神起の選曲や、終盤でのSMTR25の20⼈による「SM 30th Tribute Performance」が象徴するように、今回の「SMTOWN LIVE」はSM ENTERTAINMENT 30年の歴史を振り返る構成だった。

（撮影＝田中聖太郎写真事務所）

第1世代のKANGTA(H.O.T)から新人の第5世代までが現役で、同じ会場に一堂に会してライブができるのはSM ENTERTAINMENTならでは。SMの歴史＝K-POPの歴史と言っても過言ではない。

そんな30年のヒットを振り返ることができるライブを見せてくれた。

残念なのは、今年デビュー25周年を迎えたBoAがケガで参加できなかったことだが、9日の開演前には、SMアーティストの日本進出の礎となったBoAの日本オリジナル新曲「Good for U」のMVが限定公開された。

取材・文／坂本ゆかり

■【写真】惚れない人いない！ショウタロウ、無邪気な“彼氏ビジュ”

■【写真】キュヒョン、「5年以内に結婚したい」と衝撃発言

■【写真】「スタイル最強」“金髪ムキムキ”なチャンミン