Stray Kids・リノ、“伝説級”の美貌で虜に！ハイトーンの髪に儚げな表情「自分の破壊力考えて」【PHOTO】 | RBB TODAY

ボーイズグループStray Kidsのメンバー、リノが伝説的な美貌でファンを虜にした。

去る10月24日、リノは自身のインスタグラムを更新。

キャプションには「Gucci Harper’s BAZAAR Lee Know」という文章を綴り、複数枚の写真を投稿した。

公開された写真は、ファッション誌『Harper’s BAZAAR Korea』の撮影の裏側を捉えたものである。リノは自身がグローバル・ブランドアンバサダーを務めるラグジュアリーブランド「GUCCI」のアイテムを着用した。

（写真＝リノInstagram）

写真のなかのリノは、まっすぐ下ろされたハイトーンの髪の毛にさまざまなルックを合わせ、どこか儚げな表情をしている。どの写真も彼の整った容貌が際立ち、高級感ある恰好も唯一無二の存在感で自分のものにしている。

投稿を目にしたファンからは、「ありがとうございます生きれます」「ドンピシャに刺さりすぎて」「自分の破壊力考えて」といった反応が寄せられていた。

なお、リノが所属するStray Kidsは来る11月21日、新アルバム『SKZ IT TAPE ‘DO IT’』をリリース予定だ。

◇リノ プロフィール

1998年10月25日生まれ。本名イ・ミンホ。2017年にJYPエンターテインメントの練習生となり、入社1カ月という短期間でサバイバル番組『Stray Kids』に出演。実力不足という理由から脱落するも、たゆまぬ努力の末に復活を遂げてメンバー入りを果たした。Stray Kidsのメンバーとして2018年3月25日にデビュー。JYPエンターテインメントに所属する以前はダンサーとして活動しており、BTSのバックダンサーを務めたことも。愛猫家なことから団体への寄付をはじめとする保護猫活動に積極的で、自身も猫と暮らしている。

■【写真】リノ、端正な顔立ち映える“完璧スーツ姿”

■【写真】リノ、"キュートな海兵さん"に変身

■【写真】リノ、ハイトーンヘアで見せた圧倒的オーラ