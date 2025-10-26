やはりK-POPアイドル同士はバチバチ？ 9年の時を経て蒸し返された“不仲説”、当事者が口開く | RBB TODAY

ガールズグループJEWELRY出身のソ・イニョンが、9年前に浮上したBROWN EYED GIRLS・ガインとの不仲説について自ら口を開いた。

ソ・イニョンは最近行ったライブ配信中、ガインとの関係について質問を受けた。

これに対しソ・イニョンは「ガインとは仲がいい」とし、「当時は私もあまりに軽率で先輩らしくなかった部分があったし、私自身も傷ついた部分があった」と話した。

続けて「今はうまく解決してガインとは仲が良い。これ以上、話題にするのはやめましょう。何もなかった。これについてはYouTubeですべて話す。ここでは軽くいきましょう」と付け加えた。

不仲説の発端は今から9年前の2016年、MBCのバラエティ番組『ラジオスター』に2人が共演した際に見られた“微妙な緊張感”だった。

（画像＝MBC）『ラジオスター』に出演したガイン（左）とソ・イニョン

当時、ガインは番組内で、BROWN EYED GIRLSのメンバーであるナルシャ（1981年生まれ）がデビュー初期に年齢を明かしていなかったため、年下だと思ったソ・イニョン（1984年生まれ）がタメ口で話していたと明かした。その後に年上だと知ってからも話し方を変えなかったと指摘した。

これに対しソ・イニョンは、「ナルシャがとても控えめに挨拶して、見た目も可愛らしかったから年下だと思った」と説明したうえで、ガインに向かって「怒ったって？あなたが？じゃあ続けてみなよ。怒ったからってどうだっていうの？」と強めの口調で反論し、現場を緊張させた。

放送後、一部の視聴者からは「ガインが話している間のソ・イニョンの表情が険しかった」「態度が良くなかった」といった批判が噴出。また、「芸歴は先輩でも、年上の後輩にタメ口を使うのは礼儀に反する」という指摘も上がり、論争へと発展した。

（写真提供＝OSEN）ガイン

論争が起こると、ソ・イニョンはSNSを通じて「収録現場では何の問題もなく、普段から仲良くしている関係だ」と伝える一方で、「自分は先輩後輩の礼儀を重んじている」と釈明した。また、「収録前に会ったときと、収録中のガインがあまりに違って驚いた」とし、問題となった表情について説明した。

ソ・イニョンは最初の釈明文を出した後、先輩として後輩を“締めつけている”ように見えるという指摘に不快感を示した。彼女は「ガインは控室で『最近の後輩ってね』なんて言いながら、私に『お姉さん、それはこうしなきゃ』『ああいう行動は良くない』とあれこれ口を出してきた。完全に“大先輩”のような態度だった。もし後輩が同じことをしたら、あなたは我慢できたと思いますか？」と、ガインの態度を問題視した。

（写真提供＝OSEN）ソ・イニョン

この件は、先輩による後輩への“パワハラ”なのか、それとも後輩の“無礼”なのかをめぐり、多くのネットユーザーの間で論争が巻き起こる結果となった。

◇ソ・イニョン プロフィール

1984年9月3日生まれ。2002年にガールズグループJEWELRYのメンバーとしてデビューし、率直な性格とステージ上の強烈なパフォーマンスで大衆から愛された。2004年には日本でCDデビューも果たした。2007年にソロ活動を始め、2009年にJEWELRYを脱退。2021年には日本人実業家との結婚説が浮上したが、キッパリと否定。その後、2023年2月に「出会って7カ月」という一般男性と結婚式を挙げるも、2024年11月に離婚した。

■【画像】整形失敗？あの美少女が…ビジュアルが変わった元K-POPアイドル、原因とは

■「前は鼻先をすごく尖らせていた。全部取り除いた」整形手術の副作用を告白した元アイドル

■日本デビューもした元JEWELRYメンバー「カフェでアルバイトしている」