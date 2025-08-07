「美肌は生まれつきではなく関心と努力」“NHK韓流ドラマの女王”ハ・ジウォン、美のノウハウ伝える | RBB TODAY

女優ハ・ジウォンが、KBS Joyの日韓合同ビューティーバラエティ番組『レビュー it! スペシャル』のメインMCとして登場した。

8月6日に放送された『レビュー it! スペシャル』第1話では、ハ・ジウォンがKARAのニコル、女優の藤井美菜、SAY MY NAMEの本田仁美と共に、多彩なビューティートークを繰り広げた。

この日、ハ・ジウォンは「抹茶コアコーデ」に身を包み、爽やかなビジュアルで登場。「実は生まれつき肌に恵まれていたわけではなく、かなりの敏感肌」と明かし、「よい肌を保つためにビューティーへの関心と努力を惜しまず注いできた」と率直に語った。

続けて「長年積み重ねたビューティーノウハウをもとに、最近は自ら化粧品ブランドを立ち上げた」と、ブランドCEOとして精力的に活動している近況も明かした。

（画像＝KBS Joy）ハ・ジウォン

「What’s in My Bag」コーナーでは、ハ・ジウォンが飛行機に乗る際に必ず持ち歩く愛用品も公開。「乾燥した機内でも必須で使っているアイテム」として、自身のビューティーブランド「POUCH 24」のスキンケアバーム「クイーンズバーム」を紹介した。

ハ・ジウォンは「化粧品の専門家である実の姉と一緒に開発したもので、15年間使い続けている。機内だけでなく、外出時にポーチに入っていないと家に戻るほど」と、製品への強い愛着を見せた。

また、「Review Log」コーナーでは、「クイーンズバーム」を使ったさまざまな活用法も紹介した。ハ・ジウォンは「ドラマの撮影中に、顔が裂けるような痛みを感じた経験をきっかけに開発した製品」と説明し、「肌の鎮静とバリア強化の効果を同時に実感できるので、肌に悩みを抱える人たちと一緒に使いたかった」と、製品に込めた思いを語った。

（画像＝KBS Joy）ハ・ジウォン

特に「夏は冷蔵庫で保管して涼しく使っており、洗顔後の最初のステップとして塗る。首のシワケアにも抜群」と、自身が使って感じたリアルな感想を添えて説得力を高めた。これにニコル、藤井美菜、本田仁美も「名前の通り本当に女王のよう」と感嘆の声を上げた。

ハ・ジウォンの特別なビューティー嗜好やノウハウは、8月13日深夜0時放送の『レビュー it! スペシャル』第2話で引き続き紹介される予定だ。

◇ハ・ジウォン プロフィール

1978年6月28日生まれ。本名はチョン・ヘリム。高校3年生だった1996年にドラマに出演して芸能界デビューした。『チェオクの剣』『ファン・ジニ』『シークレット・ガーデン』『キング～Two Hearts』『奇皇后～ふたつの愛 涙の誓い～』『病院船～ずっと君のそばに～』など出演するドラマが次々とヒットし、人気女優に。特に日本では、彼女の主演ドラマがNHKで多数放送されていることから「NHK韓流ドラマの女王」と呼ばれることも。

