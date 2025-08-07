よみがえる12年前の性的スキャンダル　「金銭目的」と暴露者の元夫も否定に回ったパク・シフの“不倫仲介疑惑” | RBB TODAY

『王女の男』や『清潭洞アリス』で知られる俳優パク・シフが「家庭崩壊に深く関与した」との暴露を受けるなか、暴露した女性の元夫と、メッセージ内で言及された女性がそれぞれ立場を明らかにした。

いずれも、暴露は一方的な主張に過ぎず事実ではない、パク・シフとは無関係としており、パク・シフがこの疑惑を晴らし、名誉を回復できるか注目されている。

あるインフルエンサーの女性A氏は8月5日、自身のSNSを通じて「快男児パク・シフよ、うちの家族がUNヴィレッジ（韓国の高級住宅街）に住んでいたときは、私を“奥さん、奥さん”と呼んでいたくせに。ファンさん（A氏の夫）に女を紹介したのは2020年から」と暴露を始めた。

（写真提供＝OSEN）パク・シフ

A氏が公開した写真には、自身の夫とパク・シフがやり取りしたとされるメッセージの一部が写っており、2021年5月のやり取りで、パク・シフとされる人物が夫に口座番号を送り、A氏の夫が女性のSNS写真を撮って共有している様子が収められていた。

A氏はパク・シフのアカウントをタグ付けしながら、「ほどほどにしておけばよかったのに。子どもの父親に女を紹介して家庭を壊した」「TikTokのホストをまだ続けるつもり？ 通話録音もある。今度ドラマやるんでしょ？おめでとう。プレゼントがあるからね。訴えてみなよ。私は子どもも失ったし、家と車以外もう何も失うものがない」といったコメントを投稿した。

さらにA氏は、最近まで夫とカカオトークで連絡を取っていたとし、そのチャット画面を撮影した映像も公開した。

（写真＝A氏のSNS）証拠と主張されたメッセージや画像

A氏はすでに夫と離婚しているが、結婚中に夫が他の女性と頻繁に会っていたことを知り、そのつながりにパク・シフが関与していたと主張している。

特にパク・シフは、2013年にも性的スキャンダルで世間を騒がせた経緯がある。芸能人志望の女性から強姦容疑で告訴されたのだ。この騒動は、泥沼の法廷闘争に発展したが、最終的に女性が告訴を取り下げたことで事件は収束した。

そんなパク・シフが今回、家庭のある男性に繰り返し女性を紹介していた主張されたため、大きな注目が集まった。

ただ、A氏の主張が事実かどうかは定かではない。A氏の元夫がメディアのインタビューに応じたのだ。

元夫は「パク・シフとは地元の先輩・後輩の関係にすぎず、女性を紹介されたことはない。メッセージ内の口座番号はパク・シフの母親のものであり、女性の写真は私が送ったもので、パク・シフとは無関係だ」と説明した。

また、「A氏とはすでに6年前に離婚しており、パク・シフはうちの家庭とはまったく関係ない。こうした投稿をしたのは、金銭を要求する目的と見られる。元妻は旅行中に無断で私の家に侵入し、仕事用の携帯電話やパスポート、現金、ジュエリーなどを持ち出し、その中にあった過去のメッセージを公開した。現在、元妻を窃盗および住居侵入の容疑で通報し、警察が捜査中だ。個人的な問題でパク・シフに迷惑をかけてしまい申し訳ない」と述べた。

（写真提供＝OSEN）パク・シフ

また、A氏が暴露したメッセージに登場した女性も立場を伝えた。

その女性は、A氏の投稿に直接コメントし、「私はこの投稿に出てくる人物たちとは一切面識がない。私の写真を無断使用し、虚偽の内容と共に拡散する行為は明らかに名誉毀損にあたる」とし、「このせいで誤解や被害を受けており、すでにキャプチャと証拠の保全を終えている。速やかな削除と訂正が行われない場合、法的措置を検討する」と警告した。

A氏の元夫が「パク・シフとは無関係」と証言し、メッセージに登場した女性も「面識すらない」として法的対応を示唆している一方で、パク・シフ本人からの正式な立場表明はいまだ出ていない。

『OSEN』はパク・シフ側にコメントを求めて複数回コンタクトを試みたが、連絡は取れていないという。

なお、パク・シフは最近、TV朝鮮のバラエティ番組『お父さんと私と』（原題）に出演し、2021年に撮影を終えたドラマ『メンタリスト』の公開を控えている。

（記事提供＝OSEN）

■“貴公子”のイメージが崩壊したパク・シフに不倫仲介疑惑も…言及された女性が反論

■パク・シフ、共演女優に「露出シーンに期待」発言で物議。セクハラ指摘する声相次ぐ

■結婚を控え、二股を揉み消すために“元カノ”に送金した韓国俳優？「そんなに有名じゃない」