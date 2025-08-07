 乃木坂46・池田瑛紗の大きな瞳にうっとり！『週チャン』初登場で表紙を飾る | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ その他 記事

乃木坂46・池田瑛紗の大きな瞳にうっとり！『週チャン』初登場で表紙を飾る

エンタメ その他
注目記事
『週刊少年チャンピオン』36＋37合併号（C）秋田書店
  • 『週刊少年チャンピオン』36＋37合併号（C）秋田書店
  • 『週刊少年チャンピオン』36＋37合併号（C）秋田書店
  • 『週刊少年チャンピオン』36＋37合併号（C）秋田書店
  • 『週刊少年チャンピオン』36＋37合併号（C）秋田書店

乃木坂46・池田瑛紗、美大生の一日テーマにグラビア！ | RBB TODAY
画像
8日発売の雑誌『ボム』24年9月号（ワン・パブリッシング）に、乃木坂46の池田瑛紗が登場。“彼女”ならではのグラビアテーマで、華やかに誌面を飾った。
https://www.rbbtoday.com/article/2024/08/09/222300.html続きを読む »

乃木坂46・池田瑛紗、『ボム』創刊46周年記念号で“圧倒的美少女感”！ | RBB TODAY
画像
7日発売の『ボム』4・5月号（ワン・パブリッシング）に、乃木坂46の池田瑛紗が登場。表紙＆巻頭ページで、創刊46周年記念号を彩った。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/03/07/227011.html続きを読む »

　7日、『週刊少年チャンピオン』36+37合併号（秋田書店）が発売された。表紙と巻頭グラビアに乃木坂46・池田瑛紗が初登場している。

『週刊少年チャンピオン』36＋37合併号Ⓒ秋田書店 Ⓒ乃木坂46合同会社 Ⓒ藤本和典
『週刊少年チャンピオン』36＋37合併号Ⓒ秋田書店 Ⓒ乃木坂46合同会社 Ⓒ藤本和典

　表紙と巻頭グラビアで池田は、サイリウムカラーと同じ緑のワンピースに身を包んで微笑む姿から、ルームウェアを着てお部屋でゴロゴロとリラックスした姿まで、多彩な表情を見せている。池田は「マンガが大好きなので、今回チャンピオンさんの表紙に呼んでいただけて夢のようでした！ 同じマンガ好きとして、良かったら私のことも知っていただけたら嬉しいです！」とコメントしている。

『週刊少年チャンピオン』36＋37合併号Ⓒ秋田書店 Ⓒ乃木坂46合同会社 Ⓒ藤本和典

Same numbers (Type-A) - 乃木坂46 (特典なし)
￥1,629
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
真夏日よ
￥250
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《アルファ村上》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

乃木坂46

坂道グループ

トップトピックス

エンタメトピックス

ピックアップ

page top