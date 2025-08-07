乃木坂46・池田瑛紗の大きな瞳にうっとり！『週チャン』初登場で表紙を飾る | RBB TODAY

乃木坂46・池田瑛紗、美大生の一日テーマにグラビア！ | RBB TODAY
8日発売の雑誌『ボム』24年9月号（ワン・パブリッシング）に、乃木坂46の池田瑛紗が登場。“彼女”ならではのグラビアテーマで、華やかに誌面を飾った。
乃木坂46・池田瑛紗、『ボム』創刊46周年記念号で“圧倒的美少女感”！ | RBB TODAY
7日発売の『ボム』4・5月号（ワン・パブリッシング）に、乃木坂46の池田瑛紗が登場。表紙＆巻頭ページで、創刊46周年記念号を彩った。
7日、『週刊少年チャンピオン』36+37合併号（秋田書店）が発売された。表紙と巻頭グラビアに乃木坂46・池田瑛紗が初登場している。
表紙と巻頭グラビアで池田は、サイリウムカラーと同じ緑のワンピースに身を包んで微笑む姿から、ルームウェアを着てお部屋でゴロゴロとリラックスした姿まで、多彩な表情を見せている。池田は「マンガが大好きなので、今回チャンピオンさんの表紙に呼んでいただけて夢のようでした！ 同じマンガ好きとして、良かったら私のことも知っていただけたら嬉しいです！」とコメントしている。