乃木坂46・池田瑛紗の大きな瞳にうっとり！『週チャン』初登場で表紙を飾る | RBB TODAY

7日、『週刊少年チャンピオン』36+37合併号（秋田書店）が発売された。表紙と巻頭グラビアに乃木坂46・池田瑛紗が初登場している。

『週刊少年チャンピオン』36＋37合併号Ⓒ秋田書店 Ⓒ乃木坂46合同会社 Ⓒ藤本和典

『週刊少年チャンピオン』36＋37合併号Ⓒ秋田書店 Ⓒ乃木坂46合同会社 Ⓒ藤本和典

表紙と巻頭グラビアで池田は、サイリウムカラーと同じ緑のワンピースに身を包んで微笑む姿から、ルームウェアを着てお部屋でゴロゴロとリラックスした姿まで、多彩な表情を見せている。池田は「マンガが大好きなので、今回チャンピオンさんの表紙に呼んでいただけて夢のようでした！ 同じマンガ好きとして、良かったら私のことも知っていただけたら嬉しいです！」とコメントしている。