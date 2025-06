Girls²のスペシャルライブにゴリエが登場！ 新曲『♡桃色片想い♡ feat. Gorie』を初披露 | RBB TODAY

6月28日、Girls²が東京ガーデンシアターで『Girls² LIVE TOUR 2025 -ガルガルエイト -6th Anniversary Party』を開催。全国ツアーのファイナルを飾るこのスペシャルライブには約5,000人のファンが集まり、6年間の軌跡を祝った。

同ライブは『BFF』でスタートし、デニムを基調とした衣装で登場したメンバーたちは、ポップでクールなパフォーマンスを次々と披露していく。とくに『Magic』ではダンスパフォーマンスで観客を一気に引き込み、鶴屋美咲が妖艶なウィンクで心を奪う場面もあった。

その後も“嫌なこと全部スワイプしちゃうんだから”とポジティブなメッセージを届ける『Swipe Up』や、山口綺羅が「みなさんの声、たくさん聞かせてください!」とコール&レスポンスを交わした『#キズナプラス』で、会場はさらにひとつに。そして『Countdown』を披露した後、8人8様の魅力が光を放つダンストラックが披露された。

またDJ MOMO(隅谷百花)とDJ TOA(原田都愛)によるDJ SHOWでは、DJ Hello Kittyが登場。一緒に『HERE WE GO』『GIVE ME LOVE』をパフォーマンスし、よりキュートでかわいいステージを届けた。

アンコールの1曲目には、TikTokをきっかけに縁が繋がったガレッジセール・ゴリ扮するゴリエがGirls²とお揃いの“桃色”のジャージ衣装で登場。新曲となる『♡桃色片想い♡ feat. Gorie』を初披露した。曲が終わりゴリエがメンバーみんなにハイタッチをすると、「ゴリゴリとガルガルのコラボいけた!」と大満足の様子。

とはいえゴリエはさすがに息切れしたようで、「だってさ、ゴリエの年齢でさ、ガルガルとコラボってありえないじゃない!? メンバーから見たら祖母よ!?」「みんなはスタイルがいいからこの衣装でいいけど、ゴリエだけ腹が乗ってるの!」と言い、メンバーを笑わせた。その後、ゴリエの20年前の名曲『PECORI NIGHT』を全員でパフォーマンスした。

ゴリエを送り出した後は、小川桜花が「この曲は体力的に1回しか踊れないんです!1回踊るたびにぶっ倒れるので、倒れても無視してね!」と声をかけ、全員で気合いを入れる円陣を組み、新曲『LET ME DANCE』を初披露した。

そして、MBSドラマ特区『世界で一番早い春』のオープニング主題歌『さくら、届け』では表現力豊かでドラマティックな歌声が会場に響き渡った。

最後のメッセージでは、それぞれがメンバーやこの6年の間に関わってくれたスタッフ、ファンの人達への感謝の気持ちを表現。増田來亜は「今日来てくれた人は、これからもGirls²のことを好きでいてくれたら嬉しいです!」と話し、山口綺羅は「これからも皆さんの人生を色づけられる存在で居たいと思います」と決意表明。菱田未渚美は、「ツアーを通して、Girls²が最高で最強だなと思えました。まだまだ叶えたい夢がたくさんあるので、引き続き応援よろしくお願いします!」と話した。

鶴屋美咲は「7年目も私たちらしく、みなさんにビックリしていただけるような挑戦、努力をしてもっと輝いて、笑顔を届けていきたいと思います」と話し、最後の曲『LETTERS』を6年の感謝を込めるかのように丁寧に歌い上げた。