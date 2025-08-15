「火垂るの墓」がノーカットで今夜の「金曜ロードショー」に登場！あらすじ・声優・キャラクターまとめ | RBB TODAY

2025年8月15日21時からの日本テレビ系列「金曜ロードショー」にて、高畑勲監督の名作『火垂るの墓』がノーカットで放送される。この記事ではそのあらすじ、キャスト、登場キャラクターやポスタービジュアルなどをまとめて紹介する。

あらすじ

終戦間近の神戸。この町もB29 による大空襲に襲われた。

清太と節子の兄妹は混乱の最中、母親と別れ別れになる。

『火垂るの墓』場面カット

家を焼け出され、路頭に迷った兄妹は親戚のおばさんの家に身を寄せることにするが、食料や着物が底をつきはじめると、おばさんと清太の関係もしっくりいかなくなった。

『火垂るの墓』場面カット

ついに二人はおばさんの家を出て、横穴壕でままごとのような新しい生活を始める。夜は蚊帳の中に蛍を放ち、かすかな光で寂しさをまぎらわす。苦しいながらも、色々と工夫を凝らした生活はそれなりに楽しかった。

『火垂るの墓』場面カット

しかし、はかない蛍の命を見て、「なんで蛍すぐ死んでしまうん」と清太に尋ねる節子の命もまた、食糧がつき、蛍の命のように消えかかっていく。

キャスト

『火垂るの墓』

＜清太＞ 辰巳努

＜節子＞ 白石綾乃

＜母＞ 志乃原良子

＜未亡人＞ 山口朱美

スタッフ

『火垂るの墓』場面カット

＜製作＞ 佐藤亮一

＜プロデューサー＞ 原徹

＜原作＞ 野坂昭如 「火垂るの墓」（新潮文庫版）

＜監督・脚本＞ 高畑勲

＜作画監督＞ 近藤喜文

＜美術監督＞ 山本二三

＜音楽＞ 間宮芳生

公開時情報＆ポスタービジュアル

公開日：1988年4月16日

上映時間：88分

配給会社：東宝

登場キャラクター

清太（声・辰巳努）

中学三年生。元住んでいた家は武庫郡御影町（ 現 ・神戸市東灘区）にあったが、 1945年6月5日の神戸空襲で焼けてしまった。父は海軍大尉で巡洋艦「摩耶」等に 乗艦していたが、激化する戦局の中で音信 不通に。中学が空襲で焼けてしまったの で、学校には行っていない。

節子（声・白石綾乃）

『火垂るの墓』場面カット

清太の年の離れた妹。４歳。清太に貰ったドロップ缶と、マーマ人形を大事に抱えている。

母（声・志乃原良子）

清太と節子の母。心臓が悪い。

未亡人／親戚のおばさん（声・山口朱美）

西宮に住む、清太の父方の遠い親戚。清太の母とは、お互いに焼け出されたら身を寄せ合うという約束をしていた。最初は、清太たちを温かく迎えるも、次第に疎ましく扱う様になる。

放送情報 日本テレビ 金曜ロードショー枠にて

2025年8月15日（金）21時～22時54分

ノーカット放送 配信情報 2025年7月15日よりNetflixにて配信中

