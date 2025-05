BABYMONSTERがシンガポール公演を開催！ BLACKPINK「Kill This Love」などのカバーを披露 | RBB TODAY

BABYMONSTERは5月17日、シンガポールのインドアスタジアムで「2025 BABYMONSTER 1st WORLD TOUR<HELLO MONSTERS>IN SINGAPORE」を開催した。

強烈に響き渡るイントロの中の姿を現したBABYMONSTERは、爆発しそうなエネルギーの「DRIP」、「BATTER UP」を披露し、続けて「CLIK CLAK」、「LIKE THAT」、「SHEESH」によって観客を熱狂させた。

とくに今回の公演で初公開したBLACKPINKカバーステージで、さらなる盛り上がりを見せることに。「Kill This Love」と「AS IF IT’S YOUR LAST」を圧倒的なライブパフォーマンスで披露した。

ファンたちはより熱烈な声で公演場を埋め尽くし、BABYMONSTERは「シンガポールに戻ってきて嬉しい。相変わらず大きな愛で迎えてくれてありがとう。これからも最善を尽くす姿で送ってくださった愛に報いる」と約束した。

シンガポールでのコンサートを盛況のうちに終えたBABYMONSTERは、アジアツアーとして香港、ホーチミン、バンコク、ジャカルタ、クアラルンプール、台北に向かう予定。ほとんどの公演でチケットが売り切れとなっている。

また下半期にはトロント、ローズメント、アトランタ、フォートワース、オークランド、シアトルに足を運ぶ2回目の米州ツアーを敢行。先のソウル、ニューヨーク、LAと日本公演を含めれば、計32回にわたって全世界20都市で公演を行う形となる。