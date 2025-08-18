BTS・TXTの後輩グループ「CORTIS」が本日（18日）デビュー、クリエイター集団の実力やいかに | RBB TODAY

BIGHIT MUSICの新人グループCORTIS（コルティス）が本日（8月18日）、華々しくデビューする。

CORTISは、2013年にBTS、2019年にTOMORROW X TOGETHER（TXT）を輩出したBIGHIT MUSICが手がける第3のグループ。“ボーイズグループの名門”と呼ばれるBIGHIT MUSICが6年ぶりに送り出す新人であることから、K-POPファンの間では早くから“6年周期の大ヒット説”が囁かれていた。

そうした期待を裏づけるように、CORTISはTikTok公式アカウント開設からわずか6日でフォロワー100万人を突破し、18日午前6時時点で140万人を記録。デビューEPのイントロ曲『GO!』のMVは、韓国・アメリカ・カナダ・イギリスなど11の国と地域のYouTube人気急上昇MVチャートにランクインした。

“ヤング・クリエイター・クルー”という独自のアイデンティティも期待感を高める要素の一つ。CORTISのメンバーは、全員が音楽・振付・映像などコンテンツ制作に直接参加しており、デビューEP『COLOR OUTSIDE THE LINES』のクレジットには全員の名前が掲載されている。『GO!』の振付制作に携わったほか、公式MVには共同演出家としても名前を連ねた。

（写真＝＝BIGHIT MUSIC）CORTIS

メンバー全員が10代というフレッシュさも魅力だ。『GO!』はあくまで序章に過ぎず、リード曲『What You Want』はジャンル選択からして異彩を放つ。

1960年代のサイケデリック・ロックを想起させるギターリフと、HIPHOPを基盤とした重厚なBoom Bapのリズムを組み合わせたナンバーで、K-POPグループでは珍しいスタイルだ。特にメンバーのマーティンとジェームスは練習生時代から、TXT、ENHYPEN、ILLITといったHYBEの先輩アーティストの楽曲・振付制作に携わってきた実力者であり、彼らが生み出す音楽がK-POPシーンに旋風を巻き起こすと期待されている。

楽曲に負けない斬新なパフォーマンスも注目ポイントだ。『What You Want』の振付は、メンバーの自信やエネルギー、そして汗の熱気を表現しており、ステージでは予想外の仕掛けを用いるという。驚きを呼ぶパフォーマンスは、18日午後6時にHYBE LABELS公式YouTubeチャンネルで公開されるコンセプチュアル・パフォーマンス・フィルムで確認できる。

『What You Want』は、新しい世界に踏み出したCORTISの力強い宣言のような一曲だ。同曲で鮮烈なインパクトを残したあと、9月8日に『COLOR OUTSIDE THE LINES』を正式リリースする。

