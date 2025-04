IVEの新曲「DARE ME」が、4月21日に配信リリースされた。

同楽曲は約8カ月ぶりの日本オリジナル曲にして、初のドラマタイアップ曲。4月期の新ドラマ『ダメマネ! ―ダメなタレント、マネジメントします―』(日本テレビ系)のオープニング曲として制作され、4月20日のドラマ初回放送内で初めて放送された。

また同楽曲は、7月30日にリリースされるJAPAN 3rd EPに収録されることも決まっている。

IVEは昨年、世界19カ国を巡るワールドツアー「IVE THE 1ST WORLD TOUR 'SHOW WHAT I HAVE'」のファイナル公演として初の東京ドーム公演を実施。2日間で9万5800人を動員するなど、日本でも大活躍している。現在は日本4都市を周るファンコンサート・アリーナツアー「2025 IVE FAN CONCERT IN JAPAN」を4月から開催中だ。