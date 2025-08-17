韓国の恋愛リアリティ番組『ラブキャッチャー』発カップル、6年の交際経て来年春に結婚へ！ | RBB TODAY

韓国の恋愛リアリティ番組『ラブキャッチャー2』（Mnet）に出演してカップルとなったパク・ジョンジンとソン・セラが、来年春に結婚することを発表した。

パク・ジョンジンとソン・セラは8月14日、自身たちが運営するYouTubeチャンネルを通じて「6年の交際を経て…ついに結婚します」という動画を公開し、結婚のニュースを伝えた。

2人は「皆さん、私たち来年春に結婚します。もともと私たちは毎年、1周年、2周年、3周年…と記念日動画を撮ってきましたが、今年は唯一6周年の動画をアップしませんでした。実はこの準備をしていて、バタバタしていたからです」と説明した。

（画像＝パク・ジョンジン、ソン・セラYouTubeチャンネル）

パク・ジョンジンは「『ラブキャッチャー』という番組に2019年に出演しましたが、もう6年が経ちました。当時、自分は29歳だったので、時の流れを急に感じました」と話した。ソン・セラも「私も初めて出演したときは27歳だったので、今でいうと1999年生まれの年齢ということになります」と感慨を語った。

さらにソン・セラは「来年のちょうど春です。正直、春に結婚しようという考えは特になかったし、もともとはもっと遅くするつもりでした。お互いに結婚へのプレッシャーがなかったからだと思います。結婚という制度に縛られたくなかったし、周囲を見ると結婚準備でかなりストレスを受けている人が多かった。だから先入観で怖がっていた部分もありました。こんなに大変なら、いっそ遅くしてしまおうと考えていました」と打ち明けた。

パク・ジョンジンは「それもそうですが、一番大きかったのは、子どもを持つつもりがなかったことです。今もまだはっきり決めたわけではありませんが、現時点ではあまり考えていません。とにかく、来年結婚することになりました」と語った。

（画像＝パク・ジョンジン、ソン・セラYouTubeチャンネル）

なお、パク・ジョンジンとソン・セラは2019年に『ラブキャッチャー2』に出演し、番組でカップル成立後、恋人関係に発展。6年の交際を経て、ついに結婚という実を結ぶこととなった。

（記事提供＝OSEN）

