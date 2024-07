Peel the Apple、恵比寿ガーデンホールでファイナル公演！ワンマンライブもサプライズ発表 | RBB TODAY

アイドルグループPeel the Apple(通称:ぴるあぽ)が7日、恵比寿ガーデンホールで「2024夏の3大都市ツアー」のファイナル公演を行った。

ライブは、メンバーの黒嵜菜々子と佐野心音が「元気がまだまだ足りない!」と観客を煽るところからスタート。アップテンポなオープニング楽曲『リンゴの皮をむくな!~Don't Peel the Apple~』で会場を盛り上げると続く『勇敢 JUMP!』では、「You can jump!」の歌詞に合わせて観客もジャンプ。さらに、昨年TikTokで大バズりした『めっちゃちっちゃらぶ』ほか、『Happyyyy Pop!』や『We are Hungry 戦士』など、次々と披露した。

松村美月は「来場してくれてありがとう!大きな歓声をもらえて本当に嬉しいです!」と感謝の言葉を述べ、次のツアーへの意欲も見せた。小田垣有咲は新衣装について「肩が可愛いですか?」と問いかけ、観客からは大きな「カワイイ」コールが返ってきていた。浅原凜は「初心を忘れずに上を目指していきます!」と決意を語り、最後に『はじまりのはじまり』を披露してツアーを締めくくった。

さらに、12月7日に日比谷野外大音楽堂でのワンマンライブを行うことがサプライズ発表された。