『AKB48グループ歌唱力No.1決定戦』決勝進出メンバー決定！予選トップはV2狙うSTU48・池田裕楽 | RBB TODAY

『AKB48グループ歌唱力No.1決定戦』決勝進出メンバー決定！予選トップはV2狙うSTU48・池田裕楽
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『第5回AKB48グループ歌唱力No.1決定戦』の決勝進出メンバーが決定した。
19日・20日の2日間にわたって予選が行われ、1位に輝いたのは2020年の第3回大会で優勝したSTU48の池田裕楽。大会史上初のV2を目指す。2位にはAKB48の村上彩希、3位にはAKB48の浅井七海、4位にはNMB48の李始燕、5位にSTU48の岡村梨央が続いた。決勝には上位16人と審査員推薦枠で4人、計20人が駒を進めた。
決勝大会は3月3日に東京・日本青年館ホールで開催され、TBSチャンネル1で生中継。なお、ユニット戦の予選はTBSチャンネル1で2月10日に生放送。個人戦＆ユニット戦の決勝大会での歌唱順抽選会も同じ番組内で発表される。放送時間は未定。
■第5回AKB48グループ歌唱力No.1決定戦 予選最終結果（決勝進出メンバー）
【1位】STU48・池田裕楽
【2位】AKB48・村山彩希
【3位】AKB48・浅井七海
【4位】NMB48・李始燕
【5位】STU48・岡村梨央
【6位】HKT48・豊永阿紀
【7位】HKT48・秋吉優花
【7位】STU48・岡田あずみ
【9位】STU48・峰吉愛梨沙
【10位】AKB48・大盛真歩
【11位】NMB48・加藤夕夏
【12位】HKT48・坂本愛玲菜
【12位】ST48・久留島優果
【14位】SKE48・澤田奏音
【14位】STU48・小島愛子
【14位】AKB48・大竹ひとみ
【審査員推薦枠】SKE48・水野愛理
【審査員推薦枠】AKB48・田口愛佳
【審査員推薦枠】SKE48・江籠祐奈
【審査員推薦枠】AKB48・小田えりな
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