48グループの歌姫が決まる！『歌唱力No.1決定戦』予選が19日・20日に生放送 | RBB TODAY

【Pick UP】坂道グループ（乃木坂46、櫻坂46、日向坂46）関連最新ニュース 『第5回AKB48グループ歌唱力No.1決定戦』個人戦の予選が1月19日・20日に生放送される。 『AKB48グループ歌唱力No.1決定戦』は国内のAKB48グループに所属するメンバーの中で、もっとも魅力的な歌い手を決めるプロジェクト。過去にはSKE48・野島樺乃（卒業）、AKB48・矢作萌夏（卒業）、STU48・池田裕楽、AKB48・岡田奈々などが優勝に輝いている。 19日・20日の予選を経て、決勝大会は3月2日（ユニット戦）、3月3日(個人戦)、いずれも東京・日本青年館ホールで開催される。 個人戦での優勝メンバーには、秋元康プロデュースによるオリジナル楽曲が贈られる。また、個人戦の決勝大会上位8人と、審査員特別賞に選出された1人、ユニット戦の優勝ユニットには、後日行われる「ファイナリストLIVE」への出演権が与えられる。さらに、個人戦、ユニット戦で優勝したメンバー4名によるご褒美特番の制作も決定しており沖縄、ハワイなどでのロケが予定されている。 出場メンバーは以下の通りだ。【個人戦】＜AKB48＞・チームA岩立沙穂、大竹ひとみ、齋藤陽菜、福岡聖菜、道枝咲、吉橋柚花・チームK下口ひなな、田口愛佳、山根涼羽・チームB浅井七海、石綿星南、大盛真歩、北澤早紀、佐藤美波、鈴木くるみ・チーム4大森美優、岡田梨奈、黒須遥香、佐藤妃星、村山彩希・チーム8小田えりな、歌田初夏、坂川陽香、髙橋彩香、永野芹佳、大西桃香、濱咲友菜(「濱」は「まゆはま」が正式表記)、奥原妃奈子、高岡薫、川原美咲、上見天乃、藤園麗・研究生太田有紀、佐藤綺星、橋本恵理子、布袋百椛、正鋳真優、山﨑空＜SKE48＞・チームS荒野姫楓、石黒友月、北川愛乃、都築里佳、中坂美祐・チームKII伊藤実希、江籠裕奈、岡本彩夏、川嶋美晴、水野愛理・チームE澤田奏音・研究生大村杏、杉本りいな＜NMB48＞・チームN加藤夕夏、黒田楓和・チームM李始燕、眞鍋杏樹・チームBII佐月愛果、早川夢菜、松野美桜＜HKT48＞・チームH秋吉優花、豊永阿紀・チームKIV石橋颯、市村愛里、川平聖・チームTII坂本愛玲菜・研究生井澤美優、石松結菜、猪原絆愛、大庭凜咲、北川陽彩、立花心良、福井可憐、松本羽麗、最上奈那華、森﨑冴彩、安井妃奈＜NGT48＞・1期生清司麗菜・2期生小越春花、三村妃乃・3期生新井りりの、磯部瑠紅、喜多花恵、北村優羽、木本優菜、水津菜月、杉本萌、鈴木凛々花、南川遥香＜STU48＞・1期生甲斐心愛、谷口茉妃菜、峯吉愛梨沙、森下舞羽・ドラフト3期生沖侑果、信濃宙花・2期生池田裕楽、尾崎世里花、川又優菜、工藤理子、小島愛子、迫姫華、鈴木彩夏、高雄さやか、立仙百佳・研究生岡田あずみ、岡村梨央、久留島優果、諸葛望愛合計：106人【ユニット戦】＜AKB48＞小田えりな、川原美咲、倉野尾成美田口愛佳、鈴木くるみ、黒須遥香北澤早紀、歌田初夏、高岡薫佐藤綺星、正鋳真優、山﨑空大竹ひとみ、吉橋柚花、大盛真歩＜NMB48＞眞鍋杏樹、李始燕、黒田楓和早川夢菜、山本光、松野美桜＜HKT48＞井澤美優、北川陽彩、最上奈那華江口心々華、大内梨果、大庭凜咲石橋颯、川平聖、後藤陽菜乃秋吉優花、坂本愛玲菜、市村愛里＜NGT48＞清司麗菜、三村妃乃、新井りりの木本優菜、杉本萌、鈴木凛々花北村優羽、水津菜月、南川遥香＜STU48＞沖侑果、信濃宙花、中村舞【合計】15組