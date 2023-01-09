48グループの歌姫が決まる！『歌唱力No.1決定戦』予選が19日・20日に生放送 | RBB TODAY

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48グループの歌姫が決まる！『歌唱力No.1決定戦』予選が19日・20日に生放送

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　『第5回AKB48グループ歌唱力No.1決定戦』個人戦の予選が1月19日・20日に生放送される。

　『AKB48グループ歌唱力No.1決定戦』は国内のAKB48グループに所属するメンバーの中で、もっとも魅力的な歌い手を決めるプロジェクト。過去にはSKE48・野島樺乃（卒業）、AKB48・矢作萌夏（卒業）、STU48・池田裕楽、AKB48・岡田奈々などが優勝に輝いている。

　19日・20日の予選を経て、決勝大会は3月2日（ユニット戦）、3月3日(個人戦)、いずれも東京・日本青年館ホールで開催される。

　個人戦での優勝メンバーには、秋元康プロデュースによるオリジナル楽曲が贈られる。また、個人戦の決勝大会上位8人と、審査員特別賞に選出された1人、ユニット戦の優勝ユニットには、後日行われる「ファイナリストLIVE」への出演権が与えられる。さらに、個人戦、ユニット戦で優勝したメンバー4名によるご褒美特番の制作も決定しており沖縄、ハワイなどでのロケが予定されている。

　出場メンバーは以下の通りだ。

【個人戦】
＜AKB48＞
・チームA
岩立沙穂、大竹ひとみ、齋藤陽菜、福岡聖菜、道枝咲、吉橋柚花

・チームK
下口ひなな、田口愛佳、山根涼羽

・チームB
浅井七海、石綿星南、大盛真歩、北澤早紀、佐藤美波、鈴木くるみ

・チーム4
大森美優、岡田梨奈、黒須遥香、佐藤妃星、村山彩希

・チーム8
小田えりな、歌田初夏、坂川陽香、髙橋彩香、永野芹佳、大西桃香、濱咲友菜(「濱」は「まゆはま」が正式表記)、奥原妃奈子、高岡薫、川原美咲、上見天乃、藤園麗

・研究生
太田有紀、佐藤綺星、橋本恵理子、布袋百椛、正鋳真優、山﨑空

＜SKE48＞
・チームS
荒野姫楓、石黒友月、北川愛乃、都築里佳、中坂美祐

・チームKII
伊藤実希、江籠裕奈、岡本彩夏、川嶋美晴、水野愛理

・チームE
澤田奏音

・研究生
大村杏、杉本りいな

＜NMB48＞
・チームN
加藤夕夏、黒田楓和

・チームM
李始燕、眞鍋杏樹

・チームBII
佐月愛果、早川夢菜、松野美桜

＜HKT48＞
・チームH
秋吉優花、豊永阿紀

・チームKIV
石橋颯、市村愛里、川平聖

・チームTII
坂本愛玲菜

・研究生
井澤美優、石松結菜、猪原絆愛、大庭凜咲、北川陽彩、立花心良、福井可憐、松本羽麗、最上奈那華、森﨑冴彩、安井妃奈

＜NGT48＞
・1期生
清司麗菜

・2期生
小越春花、三村妃乃

・3期生
新井りりの、磯部瑠紅、喜多花恵、北村優羽、木本優菜、水津菜月、杉本萌、鈴木凛々花、南川遥香

＜STU48＞
・1期生
甲斐心愛、谷口茉妃菜、峯吉愛梨沙、森下舞羽

・ドラフト3期生
沖侑果、信濃宙花

・2期生
池田裕楽、尾崎世里花、川又優菜、工藤理子、小島愛子、迫姫華、鈴木彩夏、高雄さやか、立仙百佳

・研究生
岡田あずみ、岡村梨央、久留島優果、諸葛望愛

合計：106人

【ユニット戦】
＜AKB48＞
小田えりな、川原美咲、倉野尾成美
田口愛佳、鈴木くるみ、黒須遥香
北澤早紀、歌田初夏、高岡薫
佐藤綺星、正鋳真優、山﨑空
大竹ひとみ、吉橋柚花、大盛真歩

＜NMB48＞
眞鍋杏樹、李始燕、黒田楓和
早川夢菜、山本光、松野美桜

＜HKT48＞
井澤美優、北川陽彩、最上奈那華
江口心々華、大内梨果、大庭凜咲
石橋颯、川平聖、後藤陽菜乃
秋吉優花、坂本愛玲菜、市村愛里

＜NGT48＞
清司麗菜、三村妃乃、新井りりの
木本優菜、杉本萌、鈴木凛々花
北村優羽、水津菜月、南川遥香

＜STU48＞
沖侑果、信濃宙花、中村舞

【合計】15組
《松尾》
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