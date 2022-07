東京ディズニーリゾートが平日17時以降、休日15時以降のパスポートを発売 | RBB TODAY

東京ディズニーランドと東京ディズニーシーは、平日17時以降どちらかのパークに入園可能なパスポート「ウィークナイトパスポート」と、休日15時以降どちらかのパークに入園可能なパスポート「アーリーイブニングパスポート」を新たに販売する。

これまでの「アフター6 パスポート」「スターライトパスポート」(※現在販売休止中)を7月4日(月)をもって廃止とし、平日(祝日を除く)にTDLまたはTDSのどちらかのパークに17時から入園できるパスポート「ウィークナイトパスポート」、そして休日にTDLまたはTDSのどちらかのパークに15時から入園できるパスポート「アーリーイブニングパスポート」の2種類を新たに販売する。

「ウィークナイトパスポート」は7月5日(火)以降の平日(祝日を除く)が対象日で、料金4,500円~5,400円(大人・中人・小人 均一料金)。一方「アーリーイブニングパスポート」は7月9日(土)以降の休日が対象日で、大人6,500円~7,400円・中人5,300円~6,200円・小人3,800円~4,400円の価格設定だ。販売開始日は、7月5日(火)14:00以降を予定している。

今回の施策について東京ディズニーリゾートは「ゲストの皆さまのご都合に合わせ、夕日に染まる幻想的なパークや、光り輝く夜のパークをどうぞお楽しみください」とコメントしている。

※「アーリーイブニングパスポート」の小人は、7月9日(土)~8月28日(日)の期間、「アーリーイブニングパスポート(キッズサマーファン!)」として、通常の半額でご購入いただけます。

※取材時の状況に基づいて記事化しています。紹介したイベント、メニューなど、すべての掲載情報は、予告なく変更になる場合があります。

(C) Disney

