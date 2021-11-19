『第63回　輝く！日本レコード大賞』大賞＆最優秀新人賞候補が決定！ | RBB TODAY

【PICK UP】
毎年恒例の『第63回 輝く！日本レコード大賞』（TBS）が、12月30日17時30分から4時間半にわたって生放送される。このほど、2021年の「日本レコード大賞」候補となる「優秀作品賞」、「最優秀新人賞」候補となる「新人賞」など、各賞の受賞者＆曲が決定した。
【優秀作品賞】
「明け星」LiSA
「君がそばにいるから」純烈
「ごめんね Fingers crossed」乃木坂46
「CITRUS」Da-iCE
「Take a picture」NiziU
「Dream on the street」DA PUMP
「根も葉もRumor」AKB48
「Backwards」三浦大知
「Happy!」氷川きよし
「勿忘」Awesome City Club
※曲名は50音順
【新人賞】
INI
TAEKO
マカロニえんぴつ
望月琉叶
※50音順
【最優秀歌唱賞】
MISIA
【特別賞】
Ado
Bank Band
松本隆
YOASOBI
※50音順
【特別国際音楽賞】
BTS
【日本作曲家協会選奨】
竹島宏
【特別功労賞】
川口真
小林亜星
酒井政利
坂本スミ子
ジェリー藤尾
すぎやまこういち
寺内タケシ
※50音順