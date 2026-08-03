ジェジュン、約1年3カ月ぶりのカムバック決定！ニューシングル『THE WAVE』リリースへ | RBB TODAY

ジェジュンが、1年3カ月ぶりにカムバックする。

新曲『THE WAVE』のティザー映像が公開され、期待が高まっている。

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8月3日、ジェジュンの公式SNSを通じて公開されたニューシングル『THE WAVE』のティザー映像には、青い海を見下ろす丘の先に立ち、吹き抜ける風を感じるジェジュンの姿が収められている。

昨年5月にリリースしたミニアルバム『Beauty in Chaos』以来、約1年3カ月ぶりとなる韓国での新作リリースを控えるジェジュン。8月29日と30日には、ソウル江西（カンソ）区のKBSアリーナで、シングルと同名のコンサート『THE WAVE』を開催する予定だ。

（画像提供＝iNKODEエンターテインメント）

今年初めにはファンコンサートツアーと『ZEPP＆HALL TOUR』を開催し、最近では日本デジタルシングル『OASIS』をリリースするなど、歌手として精力的な活動を続けてきた。

さらに、映画『神社 悪鬼のささやき』では主演を務め、スクリーンを通じて観客と対面した。今後はティザーコンテンツを順次公開し、カムバックへの期待をさらに高めていく予定だ。

◇ジェジュン プロフィール

1986年1月26日生まれ。歌手を夢見て2001年に単身でソウルにわたり、同年9月に開催されたSMエンターテインメントによるオーディション「第2回SMベスト選抜大会」でスタイルトップ部門1位を獲得。新聞配達や工事現場といった複数のアルバイトで生計を立てながら練習生としてレッスンに通った。2003年から2010年までを東方神起のメンバーとして過ごし、以降はJYJとして活動。2017年以降はソロ歌手として日韓で多方面に活動しており、L’Arc～en～CielのHYDEや城田優、Mattなど、日本の著名人とも親交が深い。2023年に芸能事務所iNKODEエンターテインメントを設立し、2024年10月にデビューした8人組ガールズグループSAY MY NAMEのプロデュースを務めている。

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