2人目は女の子？“ヨン様”と旅行も目撃された妊娠中の女優パク・シネ、近況写真に推測多数 | RBB TODAY

女優パク・シネが第2子を妊娠中に穏やかで愉快な夏の近況を伝えた。特に、彼女が公開した写真1枚にネットユーザーの推測が殺到している。

去る8月2日、パク・シネは自身のSNSを通じて数枚の写真を投稿した。

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公開された写真のなかで、パク・シネは猛暑にも関わらず、屋外で美味しい肉を焼いて食べ、格別な夏の休日を楽しんでいる。

彼女は、写真とともに「どんなに暑くても、お肉は我慢できないよね」というユーモアあふれる文章を添え、人々を笑顔にした。

また別の写真には、暑さにバテたかのようにリビングの床にうつ伏せになって横たわる可愛らしい愛猫の日常が収められた。

パク・シネは愛猫のショットの上に短くもインパクトある「暑い」という言葉を記し、猛暑のなかで現実感あふれる日常を共有した。

何よりも、ネットユーザーの目を引いたのは、最後の写真だった。パク・シネはドアに掛けられた大きなピンク色のリボンの写真とともに、「大リボン」という言葉を綴った。

（写真＝パク・シネSNS）

公開されたリボンは、愛らしいピンク色で、キュートなイチゴ柄がちりばめられており、目を引いた。

第2子の出産を控えているだけに、投稿を目にしたネットユーザーやファンからは、「ピンク色の大リボンだなんて、第2子の性別が女の子というヒントではないか」「お姫様がやってきたようだ」「性別がとても気になる」など、多くの推測する反応と期待が寄せられている。

なお、パク・シネは2022年に俳優チェ・テジュンと結婚し、同年5月に第1子となる男児を出産した。出産後も、ドラマ『ドクタースランプ』『悪魔なカノジョは裁判官』『Missホンは潜入調査中』など、話題の作品に次々と出演し、ブランクなく、精力的に活動を続けている。

（記事提供＝OSEN）

◇パク・シネ プロフィール

1990年2月18日生まれ。2003年にドラマ『天国の階段』（SBS）でチェ・ジウの幼少期を演じた。その後も『美男（イケメン）ですね』『相続者たち』『ピノキオ』『ドクターズ～恋する気持ち』『アルハンブラ宮殿の思い出』『シーシュポス：The Myth』といった人気ドラマに出演し、韓流女神としての地位を固めた。2022年1月、4年余り交際した俳優チェ・テジュンと結婚。同年5月には男児を出産した。

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