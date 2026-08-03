“日本でAV男優になりたい”発言で物議　性犯罪で実刑判決を受けた韓国元歌手、またも芸能人を批判 | RBB TODAY

韓国の元歌手が物議を醸している。

芸能人への“口撃”が止まらない。

【写真】コ・ヨンウク、日本での“AV”活動に関心？

ボーカルグループ・Roo'Ra（ルーラ）の元メンバー、コ・ヨンウクは8月2日、自身のSNSに「来週は会わないでおこう…」というコメントとともに、1枚の写真を投稿した。

（写真提供＝OSEN）コ・ヨンウク

公開された写真には、バラエティ番組『神秘的なTV サプライズ』に出演した歌手イ・チャンウォンの姿が写っていた。イ・チャンウォンが手を挙げてあいさつする場面とともに、画面下には「また来週お会いしましょう」というテロップが映し出されていた。

コ・ヨンウクはこの場面を共有するとともに、「毎週日曜日に楽しみに見ていた番組だったのに…」とした上で、「これ以上、イライラさせず、トロット歌手という本業に専念してほしい」とつづった。

イ・チャンウォンの名前を直接挙げてはいないものの、写真やコメントの内容から、イ・チャンウォンのタレント活動を念頭に置いた発言と受け止められ、ネット上ではさまざまな反応が寄せられている。

コ・ヨンウクは過去、複数の未成年者に対する性的暴行・強制わいせつの罪で起訴され、懲役2年6カ月の実刑判決を受けた。また、芸能人として初めて電子足輪（位置追跡装置）の装着対象となったことで知られる。

最近では、日本でAV男優になりたいという趣旨の発言をしたほか、複数の芸能人を批判する投稿を繰り返すなど、SNSでたびたび物議を醸している。

（記事提供＝OSEN）

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