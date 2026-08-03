“日本活動”本格スタート！TWS、夏にぴったりの青春ソング『SODA SODA』MV公開 | RBB TODAY

TWSが、“青春の夏”を詰め込んだ新曲のミュージックビデオを公開した。

TWSは8月3日、日本2ndシングル『SODA SODA』のミュージックビデオを先行公開した。

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公開された映像は、取り壊しを2日後に控えた海辺の売店「SODA HOUSE」を舞台に、メンバーたちの固い絆と青春の躍動感を叙情的に描いている。迫りくる別れへの不安を友情で乗り越え、今を存分に楽しむことに決めたメンバーたちの軽やかなパフォーマンスが目を引く。

（写真提供＝PLEDISエンターテインメント）

さらに、爽やかなシティポップサウンドとメンバーの甘い歌声が調和し、TWSならではの「Boyhood Pop」の感性を鮮明に打ち出した。

タイトル曲『SODA SODA』は、相手に向かって炭酸のように弾けるときめきを表現した楽曲で、メンバーのギョンミン、ヨンジェ、ジフンが作曲に参加した。

今回のシングルには、タイトル曲をはじめ、夏の夜の海のゆったりとした空気を込めた『Palm Tree』、2ndミニアルバムのタイトル曲『If I'm S, Can You Be My N?』の日本語バージョンなど、全3曲が収録されている。

なお、TWSは8月3日に日本でスペシャルショーケースを開催し、翌4日の日本2ndシングル正式リリースを皮切りに、本格的な活動に突入する。

さらに、8月7日には 「めざまし WANGAN フェスティバル」、14日と16日には日本最大級の音楽フェスティバル「SUMMER SONIC 2026」のステージに立つ。8月28日からは福岡、兵庫、神奈川を巡る日本ツアー「2026 TWS TOUR ‘24/7’ IN JAPAN」を開催し、日本の夏を熱く盛り上げる予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇TWS プロフィール

HYBE傘下のPLEDISエンターテインメントから、SEVENTEEN以来9年ぶりにデビューしたボーイズグループ。メンバーはシンユ、ドフン、ヨンジェ、ハンジン、ジフン、ギョンミンの6名。2024年1月22日に1stミニアルバム『Sparkling Blue』でデビューし、韓国の主要授賞式で新人賞8冠を達成。2025年7月、日本1stシングル『はじめまして』で正式に日本デビューを果たした。

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