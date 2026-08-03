4年間隠してきた恋人を番組共演でついに公開！Netflix人気番組シェフと韓国ベテラン女優が熱愛 | RBB TODAY

Netflixの料理対決番組『白と黒のスプーン～料理階級戦争～』に出演し、大きく話題になったミシュラン1つ星レストランのシェフ、キム・ドユンが、女優キム・ソヨンとの4年間の熱愛を堂々と公式なものにした。

番組を通じた突然の交際告白に続き、SNSでも公開し、たくさんの祝福の声が寄せられている。

【写真】『白と黒』シェフ、食用禁止の“アリ”をデザートに

最近、制作会社スタジオスラムの公式YouTubeチャンネルを通じて公開された新しいウェブバラエティ「事情のある顔、みっちりと相談に乗ります」（原題）第1話には、キム・ドユンと恋人のキム・ソヨンが共演し、視線を釘付けにした。

この日、キム・ソヨンは4年間、自身をネット上で「隠してきた」恋人に対する愛らしい不満を吐露した。

彼女は、「彼氏と付き合って4年になったが、ほかの人の投稿は全部共有してタグ付けするのに、私のストーリーは絶対に共有しなかった」として、「ネットでは私の存在を完全に隠して、あらゆる誤解をしていた」と打ち明けた。

ベールを脱いだ恋人の正体は、キム・ドユンだった。特に、彼はこれまで交際相手をタグ付けしなかった思慮深い理由を明かし、胸を熱くさせた。

（写真＝SNS）左からキム・ドユン、キム・ソヨン

彼は、「万が一、突然（自分に）ネガティブな出来事があったときなどに、彼女に被害が及ぶのではないかと守ってあげたくてそうした」と、ネットで恋人の存在を隠していた理由を告白した。

このような告白後、2人の愛らしい関係性はネット上へとそのまま続いた。キム・ソヨンは、自身のSNSに「今日公開されたYouTube『事情のある顔、みっちりと相談に乗ります』の初回！すっきり打ち明けて相談を受けてきました」という文章とともに、キム・ドユンと並んで座る仲睦まじいカップル写真を投稿した。

すると、これまでタグ付けを無視してきたキム・ドユンが、この投稿をいよいよ自身のアカウントにリグラム（共有）したのだ。

これを見た知人やファンは、コメントを通じて「キャー！ついにシェフのストーリーリグラム！！！」「キム・ソヨンさん、本当にすごく嬉しそうに見える」「お二人を応援します」などの熱い反応を見せ、2人の“公開恋愛”の始まりを祝福した。

なお、キム・ドユンの心を掴んだキム・ソヨンは、1999年にデビューしたベテラン女優だ。その後、映画『リアル』『ザ・キング』『風水師 王の運命を決めた男』、ドラマ『未成年裁判』など、確実にキャリアを積み上げた。

（記事提供＝OSEN）

■【写真】「これはひどい」「写真と全然違う」『白と黒のスプーン』料理人とコラボ弁当が炎上

■【写真】『愛の不時着』ヒョンビン、『白と黒のスプーン』女性出演者と2SHOT

■【写真】韓国でシェフが“スター化”、その反動が止まらない