ENHYPEN、危うくも美しい“最後の逃避”を描く…新アルバム『THE SIN：BLISS』の物語に注目 | RBB TODAY

ENHYPENが、最も破壊的な瞬間に訪れた美しさを、まるで映画のように展開した。

新アルバムへの期待が高まっている。

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ENHYPENは先月31日午後、HYBE LABELSのYouTubeチャンネルで8th Mini Album『THE SIN：BLISS』の「Trailer vol.1」を公開した。

新アルバムのストーリーを再構成し、シネマティックな映像美で表現したコンテンツで、全2編で構成されている。

映像は、逃走中でも今この瞬間に集中し、幸せな時間を過ごすメンバーたちの姿を映し出す。静かな野原、風に軽やかに揺れるカーテン、笑顔で談笑する人々の顔には温かい平穏が溢れている。しかし、平穏だった日常も一瞬で、彼らに予期せぬ危機が訪れ、トレーラーは幕を閉じる。

(P)&(C) BELIFT LAB Inc.

不安の中で眩しく輝くヴァンパイアたちの輝かしい現在を深く描き出した点が印象的だ。薄明かりの夜から朝にかけて繰り広げられる彼らの最後の逃避物語は、危うさと美しさが交錯しながら描かれ、アルバム全体を貫く核心メッセージである「逆説的な幸福」を高い没入感で伝えている。

8月1日に公開された「Trailer vol.1」のフォトもまた、ヴァンパイアたちが直面した逆説的な幸福の瞬間を捉えた。ほのかな感情が漂うメンバーの表情と引き込まれるような眼差しが、見る人に深い余韻を残す。

なお、ENHYPENの8th Mini Album『THE SIN：BLISS』は、8月21日13時に全世界同時リリースされる。新譜の物語を完成させる「Trailer vol.1」のフィルムとフォトは、アルバムリリース後の25日と26日に順次アップロードされ、カムバックの熱気をさらに高める予定だ。

◇ENHYPEN プロフィール

JUNGWON、HEESEUNG、JAY、JAKE、SUNGHOON、SUNOO、NI-KIの7人で構成されたグローバルグループ。2020年6月から約3カ月間放映されたMnetの大型プロジェクト『I-LAND』から誕生し、2020年11月に韓国デビュー。2021年7月に『BORDER：儚い』日本デビュー。その後、日本デビューからわずか1年半で京セラドーム公演を開催し、第4世代K-POPアーティストとして最速で単独ドーム公演を実現した。さらに、2025年7月・8月には日本2都市でスタジアム公演を行い、海外アーティストとして最速で日本のスタジアムに進出するなど、飛躍を続けている。2026年3月、HEESEUNGの脱退が発表された。

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