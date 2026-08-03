BOYNEXTDOOR、日本2ndシングル発売をサプライズ発表！下半期の精力的な活動を予告 | RBB TODAY

BOYNEXTDOORが、下半期の充実した活動計画をサプライズ発表した。

BOYNEXTDOORは7月31日から8月2日までの3日間、釜山・社稷室内体育館で「BOYNEXTDOOR TOUR ‘KNOCK ON Vol.2’ IN BUSAN」を開催した。

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この日の公演のハイライトは、メンバーがサプライズで明かした下半期のカムバック情報だった。

（写真提供＝KOZエンターテインメント）

メンバーは「8月18日に日本2ndデジタルシングルを発表し、9月28日には1stフルアルバムのリパッケージ盤で、より多くのファンの皆さんに会う」と宣言し、会場の雰囲気を最高潮に引き上げた。

昨年8月以来、約1年ぶりにリリースされる日本での新曲とあって、今月下旬から本格化する日本ツアーを前に、ファンの期待をさらに高めた。

熱気あふれるカムバック予告に劣らず、公演の完成度も光った。

自伝的なストーリーを織り交ぜた『06070』を筆頭に、『VIRAL』『Hollywood Action』など充実したセットリストで多彩な魅力を見せた。メンバーはステージを縦横無尽に駆け回り、激しいパフォーマンスのなかでも安定したライブの実力を見せつけた。

（写真提供＝KOZエンターテインメント）

特に『I Feel Good』と『Earth, Wind & Fire』のステージでは、彼らの爆発的な歌唱力と巧みなステージマナーに応え、観客全員が立ち上がって大合唱する壮観な光景が広がった。

BOYNEXTDOORは「『釜山はロマンの街』という言葉を実感している。ONEDOOR（ファンダム名）のエネルギーが本当に熱い」とコメント。続けて「ソウルに続き、釜山でも公演ができて本当にうれしい。忘れられない素敵な思い出を届けるため、悩みながら一生懸命準備した。一緒に過ごしてくれてありがとう。これからもONEDOORと一緒に幸せでいたい」と、感想を伝えた。

なお、韓国での単独公演を成功裏に終えたBOYNEXTDOORの次なる目的地は日本だ。

彼らは8月21日から23日までKアリーナ横浜で開催される神奈川公演を皮切りに、佐賀、大阪、宮城、長野でツアーの熱気を引き継ぐ。

9月末には1stフルアルバムのリパッケージ盤を発売し、10月は韓国での活動に集中する。その後、10月10日・11日の千葉公演を最後に、日本ツアーのフィナーレを飾る予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇BOYNEXTDOORとは？

2023年5月30日にHYBE傘下のKOZエンターテインメントからデビューした6人組ボーイズグループ。Block Bのリーダーを務めたラッパー兼プロデューサー・ZICOが手がける。グループ名には「隣の少年たち」という意味が込められており、「親しみやすく、自然体の魅力で人々の心に寄り添う」というコンセプトを掲げている。2024年7月10日には日本1stシングル『AND,』をリリースし、日本デビューを果たした。

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