“再始動”に期待高まるなか…NewJeans、『How Sweet』がSpotifyで3億回再生を突破！通算9曲目 | RBB TODAY

NewJeansが、再始動への期待が高まるなか、新たな記録を打ち立てた。

デビュー4周年を迎え、代表曲の一つが大台を突破した。

【画像】NewJeans、4周年コンテンツ公開！

所属事務所ADORは7月30日、「Spotifyによると、NewJeansのダブルシングル『How Sweet』の同名タイトル曲が、7月25日時点で累計3億262万152回再生を記録した」と明らかにした。

これによりNewJeansは、通算9曲目となる3億ストリーミング突破曲を誕生させた。長期間グループ活動を行っていないなかでも、変わらぬ人気を証明した形だ。

『How Sweet』は、2024年5月24日に公開された楽曲。マイアミベースを基調とした、軽快なHIPHOPナンバーだ。リリース当時、米ビルボードの「Global 200」に13週連続でチャートインし、世界的な人気を集めた。

（画像提供＝ADOR）

NewJeansがこれまでに発表した全楽曲のSpotify累計再生回数は、まもなく80億回に到達する。

またNewJeansは最近、デビュー4周年を記念し、ミンジ、ハニ、ヘリン、ヘインの4人が約2年ぶりに集まった映像を公開。今後の活動を予告し、大きな関心を集めた。

（記事提供＝OSEN）

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